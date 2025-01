- Možda za neku dobru lovu koju ne bih mogla da odbijem, sve ostalo ne bih dolazilo u obzir. Jer to tamo mogu da razumeju samo oni ljudi koji su prošli kroz rijaliti. Velike su to žrtve i veliki rizici. Mač sa dve oštrice!

- Da, nažalost, naše snove prekinula je strašna tragedija u kojoj smo izgubili Zoku, Zeku i Elmira. Na moju i Jeleninu nesreću, mi smo bile prisutne, samo u drugim kolima. Sećam se apsolutno svega, svakog slova, reči, svakog detalja. Ma, izgledalo je sve haotično, stresno, bilo nas je svugde i na sve strane. Te noći, kada je trebalo da idemo na žurku u moj grad, iskrsla je emisija i morali smo biti tu. Dugo me je progonila krivica, osećaj krivice jer smo išli baš u Loznicu, u moje mesto. To je bio baš strašan osećaj. Nekako me je taj dan sve navodilo da i ne treba da krenemo na taj put, ne znam da li znate taj osećaj u stomaku. Previše je bilo tih nekih znakova i opomena pred sam put. Kada se sve desilo i kada sam videla Vladimira jedinog koji hoda zemljom, a ne leži na njoj, on nije imao majicu ni patike. Bilo je strašno! Ščepala sam ga i pitala šta je to uradio mojim prijateljima! Šokirala sam se kada mi je rekao: "Nisam ja! Nisam ja vozio, Elmir je!" Ja moram da napomenem, ja zaista ne znam šta je istina i da li su se njih dvojica zamenili. Da se ne ponavljam, dosta puta sam ispričala sve.