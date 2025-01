- Majko moja pobedi još samo sada - napisao je on uz njihovu zajedničku fotografiju.

- Odjednom je dobila nesnosne bolove u stomaku. Kada sam razgovarao sa doktorom objasno mi je da su to bolovi jačine bolova uboda nožem. Ceo dan smo proveli kod lekara, dok nismo na kraju ustanovili, na CT-u, da se pojavila neka gusta tečnost u stomaku. Čim su to videli, odmah su je operisali, operacija je bila hitna. Ustanovili su da joj je pukao čir na želucu i da se izlio i da je imala početak sepse. Da nije operisana sinoć umrla bi danas. Dobro je da smo reagovali na vreme, to je bilo presudno.