- Seka je započela kampanju da me kenseluje. Da li će uspeti? Da li je Seka spremna da uđe u rat i da me udari njenom s***m i potencijalno da me ozledi? Saznaćemo vrlo brzo, dragi moji gledaoci. Sad ćemo saznati da li Seka Aleksić ima ono što joj je potrebno? Proevropska žena hoće da me kenseluje - rekao je Ilić u poslednjem lajvu, pa nastavio: