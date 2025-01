On se, nažalost, već neko vreme bori sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, zbog kojih je išao i na nekoliko hirurških intervencija.

- Svaka operacija nosi svoju opasnost, s obzirom da je Bojan do sada pet puta operisan. Nažalost, nema poboljšanja zdravstvenog stanja, posle ove operacije moraće da se leči na odgovarajući način. Oporavak će se nastaviti, s obzirom na to da preporuke lekara to nalažu - ispričala je ona tada.