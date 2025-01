Una otkriva da je njenom dedi i celoj zgradi Ražnatović devedesetih, u vreme nestašice, obezbedio ogrev, dok je baba s njim htela da ide u rat.

- Otac moje mame, moj deda Moma, i njegova rođena sestra, koja je mojoj mami tetka, a meni baba, imali su bliski susret sa Arkanom. Ja o Ražnatoviću ne znam ništa, ali se u našoj porodici i te kako govorilo o njemu. Pričalo se da je on zaista bio strah i trepet i da je bilo mnogo izmišljenih priča, ali i anegdota, a i mi smo okusili to - počela je Una pa nastavila:

- Naime, deka je tih devedesetih otišao da kupi ugalj za celu zgradu da bi se grejali. Bila je zima. Stovarište gde se prodavao ugalj bilo je u Birčaninovoj ulici. Deka Moma je s novcem svih stanara otišao da kupi ugalj, ali ga nije bilo. Na stovarištu su mu rekli da je kompletan ogrev kupio Željko Ražnatović - priča Kruna i objašnjava šta se dalje dešavalo:

- Interesantno je bilo to da je moj deda čak rezervisao ugalj, ali da ga je Arkan uzeo i odneo. Deda je poludeo zbog toga, jer nisu imali na šta da se greju, ne samo moja porodica nego cela zgrada. Osetio se odgovornim jer su stanari dali novac, pa mu je bilo veoma neprijatno. Znao je gde je Arkanu stranka i zapucao je tamo. Pokucao je na vrata, predstavio se i rekao: "Rekli su mi da ste vi uzeli kompletan ugalj, pa sam došao ako mogu od vas da kupim, jer treba kompletnoj zgradi." Arkan je ljubazno saslušao i rekao: "To su vam rekli, idemo sad na stovarište zajedno da vam daju koliko vam treba." Seli su u auto i otišli do stovarišta. Deda je izvadio novac da plati, ali Arkan je rekao: "Vraćaj taj novac u džep, sve ću ja da platim" - otkriva Kruna.