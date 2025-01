Ana Nikolić već duže vreme je u turbulentnoj vezi s Goranom Ratkovićem Raletom , koja će, po svemu sudeći, biti krunisana i brakom, i to pred Bogom!

Iako je do sad, Ana već nekoliko puta javno raskidala s Raletom, otužujući ga za laž i izdaju, oni su ipak svaki put uspeli da prebrode sve nesuglasice, pa se pevačica nedavno u manastiru Rakovica raspitivala oko svih detalja i papira koje su neophodni da bi se sklopio brak u crkvi.

- Ana je u manastir došla u prepodnevnim satima. Imala je dugačku haljinu i kaput, a na glavi, kao prava hrišćanka, maramu koju je povezala, kako ne bi gologlava ušla u svetinju. Oči je od radoznalih pogleda sakrila velikim naočarima za sunce. Čim je ušla u portu, ona je otišla na grob počivšeg patrijarha Pavla, gde se zadržala nekoliko minuta u molitvi. Potom je kupila sveće, a zatim je otišla do crkve, gde se takođe pomolila. Kada je sve to završila, ona je otišla do dežurnog sveštenika u manastiru, gde su porazgovarali, a kako sam uspeo da čujem, nju je interesovalo šta joj je sve potrebno od papira kako bi se venčala u ovom manastiru. Kad je dobila sva potrebna objašnjenja, Ana se ljubazno zahvalila i rekla kako će uskoro ponovo doći kako bi se dogovorili oko ostalih detalja. Pretpostavljam termina - ispričao nam je naš sagovornik.