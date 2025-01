Slavko Banjac otkrio kako će početi koncert 22. februara: Ovo niko nije očekivao VIDEO





Slavko Banjac, jedna od najvećih folk zvezda devedesetih, prethodne godine uspešno se vratio na scenu posle duže diskografske pauze, a njegovu brojnu publiku obradovala je vest da će održati koncert 22. februara u MTS dvorani.



Slavko, čuven po hitovima "Daleko negde, ko zna gde", "Ne verujem lepim ženama", "Uzmite dušu, uzmite sve" i drugim, 2024. snimio je tri sjajne pesme u svom prepoznatljivom stilu, a sada je otkrio da će druženje sa publikom u Beogradu početi upravo jednom od njih, a ne starim hitovima, koje će svakako otpevati.



"U saradnji sa 'AS STUDIOTON' produkcijom izdao sam tri fenomenalne pesme koje su obnovile moj kontakt sa publikom. Još uvek nisam siguran kojom bih otvorio koncert 22. februara u MTS Dvorani. Moj favorit je pesma 'Prašina', međutim, ljudi koji rade na organizaciji predstojećeg koncerta i moj PR Dunja Polo imaju drugu želju, pa ću im je verovatno ispuniti, pa će to biti jedna od preostale dve novije pesme, a to su 'Bolujem' ili 'Ljubav što ne prestaje', koja se najčešće traži na veseljima", najavio je Banjac, čiji će koncert biti prava poslastica za ljubitelje jednog od najboljih pevača kod nas, koga zbog vokalnih kvaliteta zovu i "čovek glas".



Podsetimo, Slavko je do sada snimio sedam studijskih albuma, a na medijsku scenu se vratio u saradnji sa našim proslavljenim harmonikašem Aleksandrom Sofronijevićem, koji je vlasnik produkcije "AS STUDIOTON".