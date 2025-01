- Nisam se povukla! Samo sada imam svoju firmu i spremna sam da radim kada ja postavim uslove. Takođe, pišem za „Njujork tajms“, „Vajs“ i druge medije. Mojim fanovima u Srbiji bih poručila da budu nežni, da se informišu o polno prenosivim bolestima i da koriste kondome. Čula sam da se u Srbiji povećava broj obolelih od bolesti kao što je hlamidija, što me brine - konstatuje Stoja za Alo.

- Moram priznati da su Srbi jebozovniji! Iskreno, volim i muškarce i žene. Međutim, bilo da je u pitanju devojka ili mladić, važno mi je da se prema meni ophodi kao jači pol. Ako me razumete. Na primer, da mi otvara vrata ili nosi torbu. Generalno, Srbi su emotivniji i galantniji od Amerikanaca. Inače, pokušavam da pratim šta se dešava u Srbiji, pa s vremena na vreme prevodim članke iz novina kako bih bila u toku.

- Svesna sam da imam 36 godina i želim da brinem o sebi. Ne razbacujem se novcem i ne uključujem grejanje ako ne moram. Vrlo dobro znam da postoji mnogo devojaka koje uđu u seks-industriju kako bi se dočepale novca, onda zaglave u poslu kojim u stvari ne žele da se bave, a to je veoma loše i opasno.

- Ima feministkinja koje me prozivaju! Ipak, mislim da feminizam nije loš, ali neću da trošim vreme i energiju na to. Najviše me kritikuju dve drugarice, koje vole sočno da komentarišu moje porno-scene. Onda se slatko smejemo i sve okrenemo na zabavu.