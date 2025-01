- Mesec dana je proslo od kako smo se vratili sa puta, ja vam nisam izbacivala nista od postova ni vlogova jer ako ste pratili dešavanja, znate da smo poslednji dan puta izgubili Lea. Meni je to palo preteško i još uvek se nisam pomirila sa tom činjenicom, ali nisam želela sebe da silim da bilo šta što ne moram radim tada. Nisam želela da vidim bilo koga, a ne da se snimam za društvene mreže. Leo je bio član naše porodice i nikada ništa neće moći da smanji to što on više nije sa nama. Odlučila sam da vam u narednim danima izbacim sve što je ostalo od materijala i da se polako vratim na mreže. Hvala vam na svim porukama utehe i izvinite što sam potpuno nestala na mesec dana, ali razumećete me da me je ovo potpuno slomilo - napisala je Ruža na društvenoj mreži Instagram.