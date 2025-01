Miki Sekulovski, drugoplasirani u prošloj sezoni " Zvezde Granda " tokom takmičenja nije previše pričao o svom životu. On je sticajem okolnosti pet godina živeo u Belgiji, a radio je kao konobar. sada je odlučio da sve ispriča, a razlog zbog kojeg je otišao iz makedonije je veoma tužan.

-B aš dosta ljudi nije znalo da sam završio opersko pevanje u Sofiji. Čak me je i Svetlana Ceca Ražnatović jednom prilikom pitala zbog čega to nisam otkrio u takmičenju, ali niko me nije pitao. Imao sam slično iskustvo u jednom muzičkom takmičenju u Makedoniji, tamošnjem „Idolu“, gde sam završio na drugom mestu, tako da mi je donekle poznato sve ovo. Zapravo je na donekle sličnom principu – rekao je Miki.