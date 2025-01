Slušaj vest

U velikoj ispovesti folk pevačica Dara Bubamara je po prvi put u karijeri govorila o razlazu sa "Dara bubamara" bendom, koleginicama, odnosu sa Sašom Popovićem, o dva braka i razvoda ali i o svom zaštitnom znaku bubamari.

- Bubamara je sreća. Ja uvek kažem da je to neka sudbina. Često kada razgovaram sa Sašom Popovićem kaže mi: "Dara Bubamara je najbolji nadimak na estradi". Naravno rekao je i Lepa Brena. Ali toliko je zvučno. Kad se setim kako sam ja dobila taj nadimak. To je čista sreća, čista sudbina, prosto neverovatno.

Dobila si ga zahvaljujući bendu sa kojim si počela?

- Počinjala sam sa pokojnim Božom Nikolićem. Pevali smo u jednom lokalu, u drugom lokalu su pevali "Dara bubamara" bend. Oni nisu imali i pevačicu, nego su imali neku bubamaru koja je napravljena od stirapora. I došao je taj momak da me pita da dođem na pevam sa njima u grupi i ja mu kažem čula sam za vas, vi ste ludi. Oni su tada nosili perike, šou su pravili, ne znam, pevaju čoban tera ovčice i uteruju ovce u kafanu i traktor, mislim, ludica je bila, totalna. On mi kaže: "Mi se zovemo Dara bubamara" bend. Ja kažem, juuu kakvo ime i pitam ih ko im je ta Dara. On mi kaže da nema pevačice u bendu to nam je ta bubamara od stiropora. Meni je to prosto bilo čudno, i nakon toga pomišljam zamisli da dođem u tu grupu, svi će reći za mene Dara Bubamara, prosto nevjerovatno. I ja se tu dogovorim sa njima, dođem i počnemo haos da pravimo, krenemo da pevamo, svuda, po Vojvodini...

- Stvarno, brzo sam je uspela, ali s obzirom na to da sam bila devojčica koja je išla u prvi srednje i morala sam da pevam do 3-4 ujutru a u sedam idem u školu. Znači da bih stigla u školu morala sam da ustanem u pola šest. Bilo mi je jako teško, da sam čak i spavala na kompjuteru u školi. Onda sam se prebacila na vanredno kada sam videla da je to krenulo ludilo. I onda kažem, Bože, šta ću? Ili da nastavim da idem u saobraćajnu školu, da se prebacim, ili da budem zvezda. Bio je to trnovit put, bila sam devojčica, nisam imala neko svoje detinjstvo. Dok su moje drugarice izlazile, prve ljubavi na klupici, znaš kako je to bilo nekad, a ja sam sa muzičarima pevala: Odžaci, Selenča, Ruma, onda smo došli na Tvrđavu, tu smo haos napravili, svako veče je bilo hiljade ljudi, i onda smo došli u Taš. Kad smo došli u Taš u Beograd, to je bilo ludilo. Pevam u Tašu a u publici sede Raka Đokić i Dragan Mirković, Lepa Brena, Saša Popović, Marina Tucaković, Futa, Zlaja, svi su nas slušali, svi su se otimali ko će da nam pravi album. To je bilo ludilo. I onda smo napravili tu Košavu sa Dunava.

Kada si bila svesna da ćeš napraviti veliku karijeru?

- Pa ja sam znala odmah, jer je to toliko ludilo bilo za nama, ali opet nismo bili medijski jaki, nismo imali pesmu još uvek, ali su svi pričali o nama. I onda smo razmišljali da li Futa, Marina, da li Zlaja da nam napravi pesmu i onda su ovi momci iz mog benda napravili pesmu Košava sa Dunava, to je inače od pokojnog Luisa pesma Nišava. Oni su to obradili, ja sam to otpevala i to kad je krenulo, to je bilo ludilo. Znači, mi smo punili stadione, u Vršcu, u Kikindi hale, deca su trčala za mnom, mame i tate nismu mogli da se izbore sa decom, haos je bio. Taj moj početak je bio wow, kako se pojavim negde samo čujem Dara Bubamara i to traje i dan danas.

Kao mala osvajala si brojne nagrade na dečijim muzičkim festivalima.

- Kao klinka svuda sam pevala. Na Toboganu, ispred škole je bio parkiran neki napušteni kamion, i mi tu stanemo pa kao pravimo Euroviziju, pa ja pobedim. I onda sam bila u Muzičkom toboganu, dva, tri puta sam bila u Muzičkom toboganu, tako sam i tu bila poznata. Onda su se organizovale Zmajev dečije igre, takmičila se, Slovenija, Makedonija, Srbija, Vojvodina, tako sam ja predstavljala Vojvodinu pesmom Duška Trifunovića Svetski folk rock'n'roll. Sećam se čak nisam imala ni garderobu. Moji roditelji su skromno živeli, ali sam imala jako dobru drugaricu, kojoj su roditelji radili u Nemačkoj i doneli su mi neku haljinicu sa tufnicama. Eto, kao da sam samo sebi manifestovala. I tu sam ubedljivo pobedila. Moja pesma je proglašena za najlepšu pesma Zmajevih dečijih igara. Onda je usledilo takmičenje u Novom Sadu za najbolji glas Jugoslavije, tu sam isto osvojila prvo mesto. Išla sam na audiciju u Beograd za Pokaži šta znaš gde me je video Raka Đokić i rekao: "Ova mala će biti čudo". Kasnije je Raka dolazio u Taš i želeo je mene da radi ali ja nisam želela da se odvajam od benda. Od malena sam se borila, samo samo išla po nekim takmičenjima, non stop sam se prijavljivala, stvarno mi nije bilo lako.

- Mislim da te karijere nekada što su pravljene, znači stariji pevači, da ne nabrajam, zna se sve ko su velike zvezde, to bilo je drugačije nekako. Danas je to mnogo lakše. Pojaviš se na nekom takmičenju tipa u Zvezdama Granda ili otvoriš nalog na Tik Toku i Instagramu i več si viđen. Zato mislim da se više sad i ceni te stare zvezde, jel smo mi bile zvezde, imale hitove, to je bilo stepen po stepen, korak po korak, svake godine. To je bilo nešto drugačije i temeljnije. Ja sam jako srećna što sam počela u tom vremenu i što sam i dan-danas popularna kod klinaca. Ne mogu da verujem, izađem na ulicu, devojčice, 3-4 godine viču Dala bubamala, klinici 16-17 godina viču Daro kraljice, caru, onda me slikaju non stop ispred garaže auto. To je ta neka pozitivna energija koja nema veze sa godinama. To je taj zvrk koji će u meni da bude, ja mislim, dok ne umrem.

Dara Bubamara bend je harao u to vreme, bili ste jedan od najpopularnijih bendov i svi su vam predviđali dug vek, ali vi ste se već posle prvog albuma raspali. Zašto?

- U životu, evo sad i u karijeri, nikada nisam nekog prva uvredila, niti sam prva nekog napala. Sve što sam radila meni je Bog diktirao taj neki put da su bukvalno oni meni napravili problem da bih ja otišla. Bio je problem već kad smo se pojavili, oni su kao Dara bubamara bend, međutim sva deca trče za mnom, ja sam kao glavna i tu je nastala neka ljubomora, što je potpuno idiotski. Mi smo jedno. Ja sam rekla mi smo počeli zajedno od nule, mi ćemo zarađivati svi iste honorare. Međutim nije to bilo dovoljno, nastala je ljubomora, pa pitanja što se ti odvajaš, što si ti obukla drugačiju suknju? Na primer, mi u kombiju putujemo, Dara Bubamara kombi, ja nazad spavam i zaustavi nas policija i kaže policajac: "O, pa gde je Dara Bubamara da je vidim", i oni kao, nije ona Dara Bubamara, mi smo Dara Bubamara. Tako neke fore. Ja sam to kao devojčica iskolirala, ali hoću da ti kažem da sam stvarno prošla sve i svašta i trebalo je snage da se izborim za sve. I kada je bio dogovor za album kažu: "Siniša peva tri pesme, četiri dueta i ne znam šta", faktički nema prostora za mene da ja pevam pesmu. Ja kažem, slušajte, ja sigurno neću biti pevačica koja će da mlati nogama, levo, desno u ritmu. I oni kao mislili da se svi slože, pošto su bili mnogo stariji od mene, a ja ću morati da se prilagodim. Ja kažem, jeste tako odlučili, oni kažu jesmo, ja kažem ništa ja odlazim iz grupe jer ja hoću da pevam.

- Jedino što volim najviše na svetu, ne interesuju me ni pare ni ništa, želim da pevam. Znači da snimim svoje pesme, da budem pevačica. Drugo, ja vam nosim ceo projekat i vi mene gušite. Ja bi, kad bi radila sutra neki drugi biznis, ko nosi posao, ja njega guram da zaradi pare. I tu se napravio problem. Kad sam se odvojila od njih rekla sam, evo, radećemo još i Crnu Goru, Svilajnac, da zaradite i vi pare za album i ja. I tu sam ispala korektna. I oni kao, ti i dalje želiš da ideš ali nisu rekli, nema problema, pevaćeš ti. Ništa, oni su se držali svoje zamisli. Oni su se kao furali da su oni zvezde i ja sam se odvojila i snimila sam album "Žalja moja". Posle toga, album "Svi su tu kao nekada". Oliver Mandić tog momenta mene sretne i kaže: "Veruj mi, oni su ti učinili uslugu". Meni je bilo tada svrstno teško, rizikovala sam Dara Bumara band je znala čitava ex-Jugoslavija i volela i ja se sad kao odvajam, pa sam se plašila da ljudi neće pomisliti da sam ja nešto pogrešila, da se pravim neka zvezda ili nešto. Nije meni bilo svejedno ali sam rekla, ma uspeću, na pravdi Boga, nisam kriva. I eto tako se i desilo.

Dolazimo do imena, kako Dara od Radojka?

- Ja sam ime dobila po baki koja se zvala Radojka. Moja baka je umrla godinu dana pre nego što sam se ja rodila i tata je rekao da se ja zovem Radojka. Inače, u crkvenom kalendaru to ime ima značenje radosna, što ja i jesam. Nisam volila kad sam bila mala pa mi neko kaže Radojka, znaš kako? Rada su me zvali svi. Međutim, sad posle dužeg vremena, Dara bubamara, pa je bilo Dara Rada šatrovački, pa su počeli kao Radojka. Meni je to toliko postalo simpatično. Ja sad toliko volim što se zovem kao moja baka i toliko sam ponosna, sada da se zovem i Persida, ja sam bre, zvezdetina, šta mi mogu? Imala sam tu sreću da sam imala takav nadimak, da je to stvarno bilo nešto posebno.

Kako si uspela da zadržiš nadimak Dara bubamara nakon razlaza sa bendom i da li su ti ga oni ustupili?

- Ne, nisu dali čak ni to, nego pošto su mene ljudi zvali Dara bubamara, ja sam stavila Dara Rada. Međutim ja sam znala da će oni svi reći Dara bubamara, što je normalno. Ali ja sam stavila tako na kasetu, međutim, kad sam izdala taj album, oni su se raspali. Snimili su neku pesmu bez veze nakon koje su se raspali. Siniša je otišao u Švedsku da živi, neki nisu živi pa ne bih ni da ih pominjem, neki su se snašli ali se ne bave muzikom. I onda sam samostalno snimala "Želja moja", pa onda sam snimila "Ja neću da ga vidim", "Dunav", "Niti me ljubiš" i tako dalje. Onda je počeo i menadžer da mi pravi probleme i on se isto uzvezdio, pa to je bilo strašno. Počeo da me vuče unazad u smislu da mu kažem brate pravi tu vizu, da se radi. Ja sam iz Novog Sada, rođena na novosadskom asfaltu, ali su moji roditelji iz Bosne. Ja sam ti teška energija kad se to poklopi, to je ludilo. On je mene usporavao, vukao me malo unazad a pritom dobijao pola novca. Ja sam to cenila kao mi smo počeli zajedno. Nikada nisam gledala pare, ja da sam gledala pare, ja bih bila multimilijarderka, međutim ja sam davala šakom i kapom, nema veze, zato mi je Bog dao sina takvog i da smo živi i zdravi, ništa mi drugo ne zanima. Pare se naprave, zarade i potroše. Pare stvarno meni nisu u životu važne. Ja sam ista i kada imam hiljadu evra i 50 i 200 i 100 dinara, razumeš? I on mi je počeo praviti problem pa sam rekla da to više tako ne može. Ja sam se sa njim razišla i on mi je rekao ti ćeš da pukneš posle mene. Možda ćeš da ostaneš na tom nivou gde si. Nije prijatnoo, mlada devojka, ti to sve slušaš kako oni tebe potcenjuju. Znaš koliko je to noževa u mojim leđima, zabodeno. Pošto sam uvek bila sigurna u sebe ja mu kažem: "Da, ali možda ću da budem jako visoko" i on kao ne verujem ali dobro. Prošlo godnu dana, op, Dara ima Vero nevero, Polje jagoda, Zidovi... da bi me negde sreo i rekao: "Čestitam ti". Pošteno.

Tvoje koleginice vole da kažu da si ti magnet za hitove. Kako ti uspeva da "namirišeš" hit?

- Imala sam i sreće. Ljudi ne znaju da sam učestovala u stvaranju mnogih pesama. Na primer, ja odem kod nekog svog muzičkog producenta i kažem, slušaj izbaciti taj srednji deo, kreni ovako odma, izbaci ovo...Ja se strašno razumem u to sve. Meni su dozvoljavali najveći kompozitori da se ja njima umešam. Čak i ove moderne pesme, recimo Rasta kad je radio "Opasan" i "Kareru". On je genije, mnogo inteligentan momak i dobar. Jako mi se sviđa kao osoba i uvek je korektan. Ceni popularnost i uspeh drugih starijih kolega, kao i ja što cenim. I kad smo radili "Kareru" napiše on "džaba pljuju me iza leđa...", ja kažem, znam to je sve prepotentno, daj nešto na kraju tipa sama sam zaradila, sama, on napiše "Sve sam od nule stvorila", tako da, ja sam njih sve negde navodila da mi tako nešto naprave. Pa i kasnije sve kompozitore, uvijek sam neke nove mlade ljude angažovala koji su danas veliki hitmakeri, počinjali su sa mnom. Na primer, Dejan Kostić, danas, je najveći kompozitor, aranžer u Srbiji, on je uradio "Kraj i tačka", to je prva njegova pesma koju je radio sa mnom, tako smo i krenuli. On je meni jako puno pomogao, što se tiče arene i zvuka i svega, borio se za mene, baš i onda kasnije je krenula i "Biografija", i "Volim sve što vole mladi", ma milion hitova mi je napravio, i evo sad što je uradio Aleksandri Prijović sve ove hitove, svaka čast. Negde i ja svima donosim sreću.

Krenula si sa Marinom i Futom, kao i većina ljudi na estradi.

- Tako je. Marina je meni napravila najveći hit "Zidovi". Kod nje sam došla posle pesme "Polje jagoda". Posvađala sam se sa Brajom jer je rekao da ću pući bez njega i otišla sam kod Marine ali smo sada ponovo dobri i radimo na novom albumu. Možda sam i ja tada pogrešila jer nisam otišla kod njega i rekla da neću više da radim, da sam se zasitila tog fazona. Ali mi je Braja stvarno uradio najbolje balade u karijeri "Ja neću da ga vidim", "Polje jagoda" i "Svi su tu". Znači kako Braja tako i Marina. I šta se desilo, tu smo se mi nešto posvađali i ja sam otišla kod Marine. I Marina meni napravi "Dobro jutro nikome, to su prve reči, što ćeš sutra reći". I ja gledam, brate, šta je ovo? Marina jel misliš da se ja drogiram, ne razumem kakav je ovo tekst. "Dobro jutro nikome, to su prve reči, što ćeš sutra reći, dobro jutro nikome, nikome laku u noć". Bože, pomislih... I ona kaže "Veruj mi, to je super, veruj mi". Nikad ja tu nisam verovala nikom. Kažu, "super, super", al ' pusti ti to. Ako ja ne čujem to, ako meni nije super, bišta od toga. Ali kad sam ja otišla u studio, kad sam ja to otpevala, kažem, svaka čast Marina. I onda došli "Zidovi", napravili mi tu melodiju.

- Romario je radio melodiju na neki tekst nije bio baš nešto. I onda je ona rekla: "Napraviću ti ja ne brini". Kad me je ona nazvala i pročitala: "Ovi zidovi duše imaju više nego ti" raspametila sam se. Ali prvo je krenula da mi čita pevala je tuga, la la la la la. Ja kažem: "Kako pevala je tuga, la la la la la".Bože kako ću to da pevam al ajde dobro. Dođe do refrena "Ovi zidovi..." znači, ludilo. Mislim da sam tada, iskreno ti sada kažem, sve na stranu, jedan deo karijere je "Košava sa Dunava", jedan deo karijere je Brajin, jedan deo Marinin ali "Zidovi" su meni doneli najveću popularnost i najveći novac. To nije bilo normalno. Gde god sam gostovala, menadžer tadašnji je insistirao da mi radimo na karte jer ko će meni dati petnaest hiljada maraka u to vreme. Mi nakon nastupa došli na vrata da vidimo šta ima od karata ono 21 000 maraka. Pa dođem kod Tomaša ono 20 000, to je bilo ludilo. Naravno, ja sam te pare potrošila i uložila u stanove, hvala Bogu. Mnogo sam trošila jel šta, jednom se živi. Tako da "Zidovi" su mi donbeli najveću popularnost. E, onda kasnije taj deo "Opasan", pa Rastin deo "Karera"...

U međuvremenu uspela si da se posvađaš i sa Sašom Popovićem. Zašto?

- Saša i ja se toliko ceo život volimo, to je ta novosadska linija. On je živao u Novom Sadu, kada sam počinjala, on je dolazio u Hotel Park da me gleda, pre Košave sa Dunova, dolazio je u Taš da me gleda. Znači čak je jednom došao sa Nedom ili Draganom Mirković, znači on me je obožavao. I dan danas. Jedini problem nastao je na albumu "Zidovi". Ja sam izbacila taj album i u to vreme je bilo puno pirata. Nije bilo Youtube-a, nije bilo streamova. CD-ovi su se prodavali na Terazijama i mogao si da ih kupiš gde hoćeš. Kad kažem CD-ovi, ne mislim originalni, nego mislim oni nasnimljeni piratski. I stvarno nisu mogli da se bore izdavači sa tim, da imaju dobru zaradu od prode CD. Međutim, ja sam došla i tražila sam da pokrijem trošak za svoj album "Ciao amore". Otišla sam kod njega i tražila da mi se pokriju troškovi za taj album, zato što su se sa Zidovima ubili od para. Nema veze što su bili pirati, to je bio neki tiraž, nenormalan. A Saša mi kaže baš stvarno nije momenat, veruj mi, evo kako bude, ne znam, daćemo ti. Ja kažem ne Sale ja to moram platiti, znaš koliko kompozitori traže pare? Aranžman, spotovi. Saša kaže kao, nemoj, ajde videćemo šta, ali ne mogu ja to da platim. Međutim, ja sam se tu bila uvredila odmah, meni je to bilo krivo. Nema tu kod mene dva puta da razgovaramo, da cinculiramo...cenkanje. Ja se nikad nisam cenkala. Koliko je? Deset, evo ti dvadeset. I onda sam ja tu otišla u KCN, pazi. U tom trenutku u KCN ne postoji. Znaš ti šta je to? To je kao da si otišla iz RTS-a u Ćićevac, produkciju. Koliko sam ja hrabra. Meni je bilo bitno samo da to izađe. Ja sam to izbacila, imala sam hitove "Ćao amore", "Mili moj", "Ne planiram", "Ona te pali", da ne nabrajam. Razbijem taj album. Sve bude super. Pomirili smo se kada sam se udala. Čestitao mi je rođenje sina i poslali su mi on i Brena cveće na svadbu, ogromno cveće, ja nisam da nisam videla toliko cveće u životu. I kada sam rodila sina rekao mi je čestitam ti, ne mogu da verujem, zove se Konstantin kao moj otac. Njegov otac je bio inače pop u Novom Sadu. I tu tako krenuo kontakt i sve to. Uvek smo se voleli i dan danas kad god nešto treba on mene nazove, znači ne mogu da kažem, stvarno mi je prijatelj iskren i voli me. To su bile smešne neke svađe, ništa to nije niko nikog prevario, nekog zeznuo ili nešto, uvredio nekog. Drago mi je što imam takog čoveka koji me podržava ceo život.

Dva puta si stajala pred matičara ali si malo pričala o prvom braku. Zašto?

- Zato što je taj prvi brak bio iz zezanja, a sad ću ti reći zašto iz zezanja. Pevali smo svi u Nemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto se nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki (Lazar Dugalić prim. aut) i ja tada u vezi, a on živi u Nemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čoveče, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru, ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite venčajte se i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem ajde.

Ti si se zbog papira venčala prvi put?

- Iskreno ti pričam. Mislim, mi smo se zavoleli, živeli smo zajedno, ali ja sam mu rekla: "Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena".

I kako je on reagovao?

- Pa ništa, on je hteo. Mene svaki muškarci i dan-danas voli i ne žene se... Ali, on je tad gledao da mi uradimo za mene najbolje. Svakako se volimo i šta, nema to veze nikakve, ali stvarno smo bili mladi i stvarno smo hteli to zbog papira, kao, što ima veze, koliko se ljudi venčavaju po inostranstvu zbog papira mi smo opet bili zajedno. Ali ja sam mu rekla, da znaš, nije to sad kao brak, da ćemo mi sad decu imti i to sve, nego to je sad ovakva situacija. I to me je skupo koštalo. Laki i ja smo bili sedam godina zajedno i onda kada sam upoznala Milana ja sam išla da se razvedem tamo u Nemačku. On čak nije hteo da da razvod zato što je bio povređen. Ja mu lepo rekla da je zbog papira, a on ne da razvod. Ja svakom lepo kažem iskreno. On ne da razvod, brate. Ništa, Milan je to sredio sa njim.

Čekaj, onda je tvoj sadašnji muž molio bivšeg da ti da...

- Ne, otišli smo Milan i ja u Nemočku tamo zajedno i rešili. Ali slušaj sad, pošto je prošlo 7-8 godina od sklapanja braka, ja sam trebala da dobijem od Nemačke države umbrefist. To su papiri za ceo život, kao što sad imam sežur francuski. I zamisli ti mene? Ja kažem neću papire. Ja rekla neću, ne trebaju mi. Imam francuske. A mogla sam sad i nemačke i francuske, razumeš? Ja idem i na svoju štetu, tako da nisam htela. On je naravno mene pljuvao, posle toga, svašta je tu bilo. Povređen, ostavljen, klasika. Muškarac.

Gde si i kako upoznala Milana?

- To je hit priča sad kad ti ispričam. Imala sam jednog lika, neku vezu, odavde dečko iz Srbije, mnogo lep momak, koji me molio da odem u Pariz da otpevam kod njegovog jako dobrog prijatelja, koji je isto predivan dečko i sjajan momak neku žurku za Helovin. On kao tamo ima svoj klub i sve i ja kažem, dobro. A sa tim dečkom koji me je slao sam tek počinjala neku vezu kao smo se zaljubil. I on me je molio da idem, Ja došla, čoveče, sačekao me Milan, tamo sve, ja kad sam ga videla stvarno odlepila. Kad sam ga videla, kako on priča, kako je on kulturan, ja odlepila, zaljubila se. On uzeo pa sipa mi čaj, onako, pa nije nametljiv, znači, odlepila. Ja sam tu otpevala, napravila haos, Milan me ispoštovo, ja došla u Srbiju, počeli tu da se kuckamo porukama sve super. Sve onako, kao normalno, znaš, ništa, tu nema neko muvanje i mene je to privuklo, što on mene nije odmah napadao. Bio je fin prema meni, ali... Nije bilo navalentan čak osam ja nekako počela da ga zvrckam, a on, onako, kao, znaš, ništa posebno. I nije takav tip, nije onako nametljiv. I prošlo je to vreme, par meseci došao u Novi Sad, onda mi se pojavio rođendanu, kupio mi ogromnu sliku sa mojim likom. Tako je krenulo. Trajalo je muvanje šest meseci, sedam. Kada smo se smuvali, odlepili smo bukvalno. Posle 5-6 dana Milen je rekao biraj gde ćeš da živiš, hoćemo u Francusku, gde hoćeš da živiš? Ja isto odlepila, upoznala mu roditelje, predivni ljudi koje sam toliko volela, oni su preminuli, mene su obožavali. Upoznao moju majku, mama odlepila. Znaš kad moja mama nije htela da sedne u avion plašila se, ona je zbog njega otišla u Pariz. Tata i mama su sve radili zbog njega, koliko su ga poštovali. A onaj što me je poslao u Pariz mi je rekao: "Kud sam te poslao", ja mu samo govorila "Jaoj što je Milan predivan, ja sam se zaljubila". Tako da je bio stvarno predivan život sa Milanom, bajka jedna, kada vratim film stvarno, bajka, bajka. I dan dan smo u dobrim odnosima. Malo se tu neka energija ugasila, ali evo mi se i dan danas čujemo svaki dan i u kontaktu smo kao porodica. Kada ode kod svojih na groblje, ode i kod mojih roditelja, šta god mi treba, tu je, ja za njega isto, tako da nikada se u životu ne zna šta se to može desiti u budućnosti.

Ne isključuješ mogućnost da Milan i ti ostarite zajedno?

- Pa, ne isključujem. Ja sam stvarno nešto zadnjih godina sve mirnija i mirnija, iskreno ti kažem. Zato što imam i sina, 15 godina, nekako imam u njemu podršku. Imam muškarca koga ću da volim. Tako da, nije isključeno. Ali vidi, kod mene je takvo ludilo. Mislim, meni se može desiti sad, posle dva sata idem na neki račak i da se zaljubim i da, ne znam, odlepim. Ali desi mi se, na primer da po pola godine, godinu da mi se niko ne sviđa. Imam i tih faza.

Milan i ti ste pravili svadbu za 800 zvanica u Novom Sadu. Kakve uspomene nosiš sa venčanja?

- Bilo je prelepo, bajkovito, Bio DJ Snake, tada nije bio popularan, sada je svetska zvezda, bilo je dosta stranaca. Bilo je fenomenalno, stvarno.

Mnogi su predviđali da se nakon udaje nećeš vraćati na estradu a ti si napravila samo kratku pauzu tokom trudnoće.

- Samo taj period kad sam bila trudna nisam radila, uživala sam u Parizu. Čim sam se porodila zvala sam Marinu. Bukvalno posle 15 dana da joj kažem Marina, imam melodiju pravi mi tekst. A pesma je bila "Mami Mami". Kaže Marina, strašna melodija. Zamisli ti mene, carski rez, ja u bolnici i pričam sa Marinom u vezi teksta. Koliko sam ja bila puna energije. Ja sam u trudnoći bila i mršava, i sve mi je bilo kako treba, da sam ja bukvalno pred porođaj igrala u štiklama u Milanovom restoranu. Uopšte mi nije bilo ništa naporno, da nisam ni morala praviti neku pauzu u karijeri. Nego mi smo se dogovorili Milan i ja, glupo je da idem sa stomakom da pevam po restoranima u zagušljivom, treba da imam normalan život, da se budim u sedam. Milan se trudio da meni obezbedi lagodan život, tu su stalo bila iznenađenja, pokloni, stalno smo putovali non stop. Njegovi roditelji su bili tu, baka koja je čuvala dete, i dan danas sam joj zahvalna i ona je i dan danas pored Koste. Dakle, ja sam imala sreću da sam ušla u dobru porodicu.

Da li je to bilo presudno kada si odlučila da se udaš za njega i da li su te tako u poslu podržavali i ostali muškarci sa kojima si bila?

- Nisu. Bili su bolesno ljubomorni. Milan je bio plemenit, dobar. Zaljubila sam se jednostavno, ali stvarno mi je verovao. Skroz taj francuski mentalitet. A ovi pre njega, bolesnici. Znači, ja izađem iz zgrade, uđem u piceriju koja je 200 metara dalje i pita me koga si srela? Koga sam srela. Nikakav povod za takvo ponašanje im nisam davala. On se boji da ja nekog pogledam. Jesi srela ovog, jesi srela onog. To je boleština bila. Čoveče, pusti me. A Milan mi je verovao, stvarno. I stvarno smo imali super odnos. Ja sam stvarno u tom braku cvetala, bilo mi je super. E, kažem ti, onda to, posle nekoliko godina, nekako se malo to ugasilo. Verovatno se nije on uklopio u taj mentalitet kod nas. Ja sam insistirala da živimo ovde. Posle se možda malo povukao u sebe. Ja možda to nisam razumela. Trebalo je tada razgovarati, nema veze. Šta god da je bilo, to je bilo sporazumno. Nismo se svađali, samo smo otišli. Sve što smo u životu imali, dali smo na svog sina. Tako da, ja se nisam ni morala razvoditi.

Imali ste, što kažu, dobar razvod?

- Što se mene tiče, ja se nisam ni morala razvoditi. Kako da ti objasnim? Razveli smo se zato što sam htela da budem poštena prema njemu. Nije bilo nikakvih problema, nikakvih svađa. Tako da, ja sam samo to htela onako da budem poštena, ugasila se ta neka strast i to, i ja sad neću da nekom pravim rogove ili da neko nešto priča, jednom sam stala i rekla, želim da se razvedemo i to je to.

Šta se u tvom životu promenilo nakon razvoda?

- Ja sam ostala da živim, normalno život. Sreća je što sam stalno imala njega tu i njegove roditelje. Mi smo čak i putovali zajedno posle razvoda. Skoro smo bili zajedno u Dubaiju...

I kako izgleda kada sa bivšim mužem odeš na odmor?

- Kosta i ja na jedan krevet on na drugi. Moguće je zašto da ne. Bolje mi je da idem sa Milanom i Kostom nego da idem sa nekim šalabajzerom. Kaže, vodim te, gde oćeš na svetu? Džaba zemljače, ne, sviđaš mi se. Sve u životu radim iz ljubavi. Ne može mene neko da kupoi nema šanse. Normalno da ako sam tog momenta imala dečka, pa ne bih putovala sa Milanom. Taj moment kad ja nisam imala momka, ja sam putovala sa Milanom.

Milan je uz tebe bio i u najgorim momentima. Čak i tokom porno afere koja te je pratila. Šta se tu desilo?

- To je baš teška priča. To je bilo malo nameštaljki. Ja sad opet ne pričam...

Kako ti se omaklo pogrešno dugme?

- To sam sama uradila. To sam sama slučajno uradila. To sam ja kriva, to mi nije namešteno.

Mogla si da se izvučeš na 300 nekih strana.

- Pa je došla čoveče sa puta, mrtva umorna, popila lek za spavanje, nije mi do života. Pevala tri dana. Na primer Tuzla, Švajcarska, Posušje. Znaš li šta je to? Nemoguća misija. I ja dođem kući posle takvog puta i tu sam se čula sa nekim dečkom, i ovo ono. Mi smo se tu dešto dopisivali. I ja, onako, ne vidim ništa i ja umesto da pošaljem njemu, ja pritisnem na story. I to je neki bezvezni snimak, nije ništa strašno. Bitno je da sam ja svuda na svakom snimku sama. I ja sam tu ugasila telefon slučajno i vičem joj, majko moja, pomozi mi, molim te, majko, pomozi. Ugasim telefon, glupača. Ja ga upalim. I ono, ne znam, to je možda lupam, ako je možda bilo minut, nije ni toliko na storiju ali su svi uzeli skrinove. Ja ugasim telefon i spavam. Kad ujutru poruka milijardu. Jaoj Daro, pa savetuju me, pa reci da je to hakovano, pa kaži da je to namontirano, da to nije tvoja glava, da to nije ovo, ono. Brate, neću to. Ja ovako stala razmišljam, uvek sam bila iskrena, uvek sam imala, što se kaže, hrabrosti. Tako je. Ma reći ću istinu. Ja rekoh ljudi, malo sam tu, nisam htela da kažem slala, vežbala sam nešto i pritisnula sam pogrešne dugme. Svi su rekli, svaka ti čast.

Ali jedna afera ti je bila nameštena.

- Pre ovoga su bile nameštaljki. To je uradio čovek kom sam ja pomogla. Dala sam mu 80.000 evra, možda i 100.000. Namestili su mi te neke slike, da sam ja bila šokirana. A namestili su u novinama kako sam ja slala nekom fudbaleru. A on je imao moj icloud. Tako da sam to Milanu objasnila tada je Milan je stao uz mene. To je bila nameštaljka zbog para.

Jesi se tako naučila da to više nikome ne veruješ?

- Ne verujem nikom. To su ugovori za sve. Za sve! Ugovori o tajnosti. Nema više drug, drugarica. Ali, kažem ti, svaka čast tada je Milan stao uz mene i verovao mi. Taj čovjek je bio u zatvoru posle, svašta je sa njim bilo i batine je dobijao. Svašta, ali ne zanima me. Znaš kakva sam ti ja osoba. Kada se to desilo, ja sam mu rekla svaka ti čast i sram te bilo za to šta si mi sve uradio. Em pare, em sve. Ja sam ti pomogla u životu. Bog će te kazniti i sutra sam nastavila. Ja sam takva. Ja imam amneziju na prošlost. Na ružnu prošlost. Lepih stvari se samo sećam. Nastavila sam. Neko bi pao, išao kao psihijatra. Šta se sve dešavalo. Za to pričam da mi je namešteno. A ovo što se desilo sa storijem... To sam ja. Čak me Milan zvao i kaže: "Ja više ovo ne mogu, ko ti je ovo uradio, sad ću ga zadaviti". Ja kažem: "Milane, ja sam". Kaže, kako ti? Ja pritisnula sama. Dopisivala se sa nekim drugim. Pa ti, kaže, nisi normalna . Nemoj da me lažeš, priznaj mi. Ja kažem, ja sama. Mislim, nismo u braku. Ja rek'o, sama. Ja kažem, Milane, sama sam stvarno. Kaže, nemoj da lažeš, ti večito nekog štitiš. Ja kažem, sama čoveče. Nisam njega slagala ili šta ali on je i tada hteo da me zaštiti. I ja kažem, rek'o, sama sam. Ali to je sve nebitno koliko sam ja jaka pevačica i dobro biram pesme.

Sve ovo govori jednu stvar. Da ovakvu karijeru i ovakvu životnu priču ne bi mogao svako da iznese.

- Ovo je, 20%. 80% priče kada bih ti ja pričala, šta sam doživela sve, koja su to bila sabotiranja u ljubavi? Znači, ljudi iz bizisa, iz posla ne daju ovom zato što je ovaj tata ne da zbog ovoga, zbog ovoga. A oni i dan danas piju, neko se i drogira, seku vene zbog mene.Ja sam kao večito bila neka opasna. Ja sam kao opasna za javnost. Ja opasna? Možeš me na hleb mazati. Problem je uvek bio što sam ja javna ličnost i mnogo ljudi pišu o meni. I čim je neki dečko uz mene, on mora biti u javnosti. Znači, hteo, ne hteo. Ima mnogi koji su pukli za onom, a nisu smeli da se reklamiraju. A onda kad ne smeju, onda još gore.

Prate te priče da voliš mlađe muškarce.

- Pa, kako ti objasnim, evo vidiš me. Vidiš ja devojčica. Sad ja kao treba sa nekim starijim. Milan je jedini koji je bio dve godine stariji od mene. I dan-danas dobro izgleda, isto se drži dobro kao ja. A jednostavno tako, kao sam mu Amidžiju rekla, što sam starija, to se pomera granica, mlađi me muvaju. Pa se on nadovezao i rekao, možda mi je dečko u zabavištu. Dakle, zezao se. Šalim se, naravno, ne mogu tako tu priču da pričam. Sin mi ima 15 godina. Ali, čak i moj Kosta, kada mi nešto tako pričamo, on kaže: "Joj mama, vidi, baš mi je ovaj za tebe". Tako me je upoznao sa jednim momkom. Da, ali ima godina taj momak 30-tak. Kosta me je upoznao sa njim i to je bila ljubav. Slučaju me je upoznao. Nešto je učinio Kosti. Kosta je rekao, mama, zahvalim mu se. Ja mu se zahvalila preko poruke. Zaljubila se mama.

Da li te sluša i da li je svestan popularnosti svoje majke, da li generalno podržava tvoju karijeru?

- Kako ne, on je bio u areni, ja sam i arenu najviše napravila zbog njega, treba nešto dostane da moj Kosta zapamti. On je bio sa bakom i drugovima u loži, kako sam se ja okrenula, on je rekao, evo mama, mama maše, mama nas gleda, mama nas gleda, on bio mali tad. Tako da je jako ponosan na mene i često kada smo negde da zapevam, on kaže, mama kakav glas imaš. Onda kaže, evo mama na TikToku, samo te kače danas mi je baš poslao. Kaže, ne mogu da verujem, ti se ne pojavljuješ, ne plaćaš nikakav marketing, nemaš ni TikToka, a ti suda, reko sine kad mama ima dobre pesme. Kaže mi često i moji te drugovi svi obožavaju, kažu keva ti car, kada ja sa njima imam drugarski

Je li tad bio svestan težine tvog imena? Težine imena Dara Bubovara?

- Pa on je shvatio to, odavno zna. Sad je kupio nešto isto, pa kaže mama neću da kačim. Onda, ako ja stavim njegovu sliku nešto, on kaže skidaj kevo. Jednostavno neće da se eksponira, a ja volim zato što je lep, zato što je zgodan pa da ga pokažem. Ponosna mama. Znaš ono, 1,83cm. Ide u sportsku gimnaziju u Novom Sadu, 5.00 je u školi. Ide svaki dan na boks i u teretanu. Džaba sve na svetu, znači ja za njega živim, to je moj najveći uspeh pored moje karijere. Eto, da nije bilo te moje karijere, ne bih srela Milana u Parizu.

Pomenula si da si arenu radila zbog Koste ali si posebno bila emotivna zbog roditelja. Majka ti nije dočekala taj uspeh a otac je bio u bolničkoj postelji te večeri. Kažu da si plakala zbog toga?

- Da, majka mi nije bila živa. A tata, tata mi je bio bolestan, nije mog'o da dođe. Oni su ti koji su se bukvalno borili za mene. Tata i mama. Kada sam počinjala da pevam kao devojčica sa grupom išla sam do tri sata ujutru da pevam a u šest u školu. Ja kažem, tata, ja ne mogu, kaže, tata, ja tebi verujem. Sa mnom na nastupe je išla mamina prijateljica šminkerka Zoca, koja je iz Novog Sada, i on mi kaže: "Ići će sa tobom da bude tu zato što si ti devojčica, ali ja ti verujem". Ja kažem, tata, ne može niko da me primeti ako pevam u sobi, moraju da dođu menadžeri, kompozitori, to je tada bilo tako. I tata me je pustio. Da me tata nije pustio, ništa ne bi bilo. Tata je najzaslužniji. A mama je ta koja se borila, koja je išla prijavljivala me na sva takmičenja. Idemo u Beograd na audiciju Pokaži šta znaš. Kažu posle audicije menadžeri, konkretno Raka Đokić, sutra je ponovo takmičenje. Kaže, mama, mi nemamo para, imamo para, samo da se vratimo za Novi Sad. I kako ćemo. I onda je tata pozajmio i dao pare. Onda smo snimali prvu kasetu, koja je izašla, pa je mama pozajmila od svoje najbolje prijateljice za to. Pa je te kasete prodavala po bolnici da bi vratila. A to veče u areni mi je bilo baš mnogo teško jer sam pomislila da može sada da vidi ovo mama. Tati sam slike pokazivala u postelji, kažem mu tata pogledaj 20 000 ljudi i tada mi je rekao da je srećan i ponosan i da je srećan što me je pustio da radim šta volim. A mama, ona je svuda išla sa mnom. Sećam se vraćamo se mi iz takmičenja, ulazimo u Novi Sad, nemamo para. Nismo čak i ništa jeli taj dan, mislim da nismo imali. Nismo mi bili siromašni, znači tata je radio u gradskom saobraćaju, ono normalno. Imali smo onako normalno, uvek sam imala nove patike, Levi'ske, znaš kakvo je to vreme. Trudili se roditelji da imam. I srećam se kad smo došli na Novi Sad, prolazi Brena s Poršeom. Kažem mama, evo Brena u Poršeu. I kažem joj, takav ću ja da imam, a i bolji. Pritom mi nemamo ništa. Kaže mama, sine, polako, polako, nemoj tako da pričaš ko visoko leti nisko pada, polako. Videćeš i bolji. I sad imam najbolji auto. I tek ću sad da imam još najbolji auto. Sad baš idem na pregovore. Dakle, taj koncert je bio posvećen roditeljima. Sinu i roditeljima. Ja sam ti onako pozitivna. Da. Neću da budem patetična. Ali jako sam emotivna. Ja sam možda emotivnija od svih ovih na televiziji što plaču. Ali ja neću da idem na to plakanje da dobijem neke poene. Ne trebaju meni poeni. Ja imam pesme, glas. Ja sam iskrena. Često kući zaplačem, kada se setim mame i tate, pa uzmem i gledam album, pa gledam slike, pa pogledam sa strane, pa vidim Milanove roditelje, pa naše ono. To je život. Ali sad ja kao da idem u neku emisiju kao psihijatar i ja sad kao šta će meni to kad ja mogu svima da dajem predavanje. Znači, život je takav. Samo biti pozitivan i veseo. Kad je teško, sedi kući, isplači se, ali gledaj da nikad ne budeš sam, usamljen, da si u nekom društvu. I to je to. Imam i brata. Brat mi isto je najveća podrška. Sad baš ima nešto problema s nogom, slomio nogu, pa se tu borimo. Brat mi je isto, kao mama i tata, to se toliko bori za mene. On je čovek iz senke. On je non stop pored mene, svuda me vozi, sve da organizuje. On brine o mojim ugovorima. Skoro je bio neki ugovor, trebalo je nešto još da se isplati, a on kaže meni ne treba kao što su ti rekli engo ovoliko. Pošto brat sve piše i potpisuje. Kaže, toliko. Ja se mislim, vidiš ti čoveče, bilo bi hiljadu i po evra više da nije njega.

Skoro sa svim kolegama si u dobrim odnosima. Kako ti uspeva?

- Zato što sam brat bratski. Nisam po prirodi ljubomorna, uspešna sam, dobro zarađujem. Meni je drago kada neko uspe. Znaš koliko novih pevačica se pojavilo tokom moje karijere koje su u tom momentu imale mnogo veću cemu od mene a sada ih nema. Ispratila sam mnoge. Ja bih volela dsa sve ove devojke koje ja sad gotivim da traju kao ja preko 30 godina. Oni se meni jave, Barbara Bobak, čujemo se često, Brskvica, i ja njih kačim na stori i one mene. Ako je neki nastup ja odem kod njih one kod mene.

Koja koleginica te je povredila?

- Sreća je što sam ja u Novom Sadu i živim u drugom svetu. Nema me po Beogradu po lokalima. Jedino odem sa Cecom na ručak nekad ali ovako inače se ne družim preterano. Jeste povredila me je jedna, znamo koja je. Povredila me je za koncert, pravila se da mi je drugarica, ja sam išla obilazila joj dete ona napravi sedam dana koncert pred moj a pritom ja u tom momentu sam u bolnici. Seka Aleksić je u pitanju. Mi sedimo zajedno u Amidži šou emisiji, ja najavljujem koncert svoj u novembru i prošlo je malo od toga ona uzme i zakaže sedam dana pre mene. Ja je nazovem i pitam "čoveče o čemu se radi". I ona mi kaže ne znam ja to menadžeri ovo ono. Ja joj kažem znali ste u novembru, pravite sedam dana posle, mesec dana posle. Ja mislimd a je to neka ljubomora, imali su neke sponzore a sumnjam da su joj neki platili da me sabotiraju a Darinka sama. A Darinka pošto je raketa bez navođenja angažujem najjače ljude za ozvučenje i binu. Mislim da do tada ni jedna pevačica nije imala takav koncert. Bez ikakvih sponzora, sama. Haos sam napravila. Ja sam tu bila pobednik a njen koncert je bio znanje imanje, vašar sa tri sijalice i neko pevanje. Užas. Svakog stigne kazna Božija ko je pokvaren. Mene su neki terali čak i da odustanem. Zamisli ti to. Tu je bilo sabotiranja takvih, pa ne daj ovo ne daj ono. Mislim se šta ne daš sada ćeš da vidiš šta je koncert. Brat i ja smo se borili kao lavovi. Na estradi ne možeš da imaš drugaricu sa kojom možeš da se družiš svaki dan jer se bavite istim poslom. Ne ide to.

Da li ste se čule nakon tih koncerata?

- Nismo nikad i ne želim. Ti ljudi za mene ne postoje, ja imam amneziju na loše ljude i loše situacije. Ne diram te, ne pričam o tebi, ne zanimš me. A kad sam prijatelj onda sam brat.

Mnoge poznate parove sa estrade si ti upoznala i spojila a neki su se i venčali.

- Rastu i Anu i Gogu i Uroša. Ali ispalo je da nisam dobar provodadžija. Ani sam samo dala broj i spojila je sa Rastom, posle sam čula da su u vezi. Bila sam u jednom kafiću u Cirihu i bila je tu i Goga i govorila mi sve vreme da joj nađem dečka. Ja joj kažem ma gde da ti nađem pa nemam na lageru momke. I ulazi momak, onako lep, sportski građen, top izgleda. I ja kažem, brate, evo ovo je dečko za tebe. Uroš. I kaže gazda Fejsa to je od našeg prijatelja, sin. I prišao stolu, upoznao se sa nama, javio se. I ja kažem, brate, evo ti, fin momak, lepo izgleda, što da ne. I zove me Goga sutradan, kaže, evo mene, ja sam sa njim vraćamo se avionom, razmenili smo telefone, wau, zaljubili se. I ja čujem kasnije oni su se uzeli, haos. Koliko puta sam isprovodadžisala, ali neslavno su se završavale te veze ali i donela sam dosta sreće ljudima.

Dara Bubamara i Zorana Mićanović: