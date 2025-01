Međutim, on sada sprema veliku oproštajnu turneju u kojoj namerava da se oprosti od pubilike širom regiona, a kako je otkrio za Kurir, ima samo jedan zahtev na kom insistira.

- Imam nameru da dođem u Beograd da živim šest meseci ili godinu dana. Da iznajmim, eto, tražim stan i da napravim platformu za moj odlazak kako mi priliči. Eto, šest meseci ili godinu dana ću živeti tu, da se dogovorim sa svim televizijama i kad napravim tu oproštajnu turneju da bude od Skoplja pa do Triglava, pa i u dijaspori - naveo je on i dodao:

- Imam jedan uslov koji prvo mene raduje. Taj uslov je da samo za omladinu da bude obavezna karta, da se naplati, a za stariju generaciju, moju generaciju, da koncerti budu besplatni. Ti ljudi koji su me doveli tu, učinili da budem zvezda toliko godina, toliko decenija, oni neka me i isprate. Oni su za sve zaslužni. Da, to mi je želja. - rekao nam je legendarni pevač.