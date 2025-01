On je sklopio ugovor s vlasnikom jednog lanca hotela koji se nalaze na više lokacija u Srbiji da veću količinu mesa prodaje njima. U ovaj posao je uključena i klanica gde se prerađuje meso i vrši distribucija, navodi naš izvor. - Čuo sam da je Veljko otvorio farmu svinja i u Titelu pre godinu ili dve, ali ne znam koliko je tačna ta informacija. U Žitorađi ima farmu već nekoliko godina i tamo godišnje uzgaji nekoliko hiljada svinja. To je veliki obrt, nema sumnje da od toga Veljko dobro zarađuje. S obzirom na to da je neko vreme bila problematična otkupna cena tovnih svinja, Ražnatović je tada potražio sigurnu prodaju i tako je sklopio ugovor s tim lancem hotela - navodi naš sagovornik i dodaje da su zasad obe strane zadovoljne poslom.

- To funkcioniše tako što Veljkova farma uzgaji svinje, preda ih klanici, gde se uradi kontrola kvaliteta, koju obave veterinarski inspektori, zatim delimična i potpuna prerada mesa, koje se potom transportuje do hotela po Srbiji. Mislim da na ovaj način Veljko ne samo da ima sigurnog kupca već i veću prodajnu cenu - naveo je sagovornik Kurira.

- Ovaj plac je platio sigurno 30.000 evra, velika je farma, koju ne može svako da priušti. Unutra ima mnogo svinja i prasića, kupio je i konja, a u sve to uložio je još najmanje 20.000 evra. Imaju ljude koji dolaze i vode računa o svemu. Nisam ljubomoran, meni je drago što je tu, ja svakako ne bih imao para to da kupim. Bolje što je on kupio, pa ulaže u to, nego da propada - pričao nam je jedan komšija.