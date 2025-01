- Istina je da je Duško bio jako nervozan zbog mog prisustva, ali je istina i da ja nisam znao da ću se ja jedini pojaviti tamo od medija. Stigao sam tamo pre slavljenika. Kako sam zakoračio u hotel, osetio sam neprijatne poglede, ali se nisam mnogo opterećivao. Stajao sam i čekao. U jednom momentu se pojavio Duško i odmah sam video da nije oduševljen što me vidi. Ušao je u salu, a konobari i obezbeđenje su još čudnije počeli da me posmatraju. Ono što sam uočio dok su se gosti dolazili jeste da je bilo nekih žena iz rijalitija koje nisam očekivao da ću videti na njegovom slavlju, dok s druge strane tamo nije bio niko bitan iz fudbalskog sveta. Oni koji su izvadili prosek su definitivno Milica Jokić, koja je bila prelepa u crvenoj haljini, i Bojan Grujić, koji je navodno došao da ispoštuje druga, ali je komunicirao sa mnom na najlepši mogući način - priča Zelembaba i nastavlja:

- U jednom trenutku smo Duško i ja komunicirali i on je rekao da ne želi da daje izjave i da bude snimljen, što sam ja ispoštovao i sklonio se da ga ne uznemiravam. Glavna situacija desila se kada je Milica Jokić izašla iz sale, videla me i prišla da mi se javi. Mi se znamo, družimo se i njena reakcija je bila potpuno očekivana. Međutim, Duško je u tom momentu izašao iz sale da vidi gde je Milica krenula i video nas je zagrljene, što ga je razljutio. Postao je jako besan, napravio je scenu pred svim prisutnima. Urlao je na Milicu zašto je napustila salu, vičući: "Vrati se unutra, odmah uđi u salu." Njegovu reakciju niko nije očekivao, nije bilo kamera, ništa... Nije imao pravo da urla jer ga niko nije snimao, a ni da brani njoj da razgovara sa mnom.

- Milica je zanemela, jednostavno, on je toliko dramio da ja nisam imao vremena da reagujem. Vikao je obezbeđenju da me skloni. Sklonio sam se da ne pravim scenu, a osoblje je bilo šokirano. On je nastavio da tera Milicu u salu kao da je gostima zabranjeno da izađu iz prostora gde je žurka - priča Zele i dodaje da bi Tošić trebalo da promeni svoje ponašanje.

- Ja ga ne mrzim, od srca mu čestitam 40. rođendan i želim mu da malo poradi na sebi, na svojim manirima i samopouzdanju. On je naučio da ukombinuje pantalone sa sakoom, ali da bi bio gospodin, moraš da imaš i neke kodekse ponašanja. Evo, kad se već druži s Bokijem Grujićem, nek se ugleda malo na njega. Jer razlika između njih dvojice je ta što Boki nije samo dobar frajer već i pleni dobrom energijom, kulturom i vaspitanjem, a Duško je to veče delovao nadobudno i nekulturno. Žao mi je samo što ga mi mediji toliko čuvamo, a on ne može nikada da bude dobar s nama. Mnogo znamo o njemu i posedujemo materijala o njemu, ali s ljudske strane ne želimo da kvarimo njegovu sliku u javnosti. Verujem da je on dobar otac, prijatelj i sin, ali ovo ponašanje na javnom mestu mu nije trebalo - završio je Zele svoje izlaganje za Kurir.