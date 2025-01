- Tranzicija iz nemaštine u kojoj sam odrasla do života u raskoši bila je deceniju teška. Meni je Đole stalno govorio "Ja sam samo čekao kada ćeš ti da procvetaš. To je bilo prosto neminovno. Ti si ovako van kamera dominirala. U smislu, uđeš u salu, iza tebe stoje 500 klinaca koji te prate, vodiš čas, a ne primetiš. Tebe ljudi slepo prate, gde ti kažeš, idu za tobom svi. Ali, kad se pojaviš na nekom većem događaju, dodeli nagrada, koncertu ili gostovanju uživo, čovek se pita šta je s njom." Stvarno mi je dugo trebalo da se desi taj momenat, ta tranzicija, sigurnost da se ja nekako utemeljim da sam to ja - rekla je Vesna, pa objasnila da i danas ima strah da li će imati šta da jede.