- Od trećeg trimestra trudnoće sam emotivnija, mnogo više plačem. Možda je to do hormona, ne znam, ne mogu da kontrolišem to, ali hvala Bogu imam partnera koji sve to razume. Podrška partnera i prisutnost su jako bitni. Imala sam sreće, hvala Bogu - ispričala je Jovana za jednom prilikom Informer.