- U početku sam verovao u sebe i u to da ću napraviti nešto. Dok sam živeo u Danskoj, nekad sam bio predgrupa tim našim zvezdama koje dolaze i tu sam osetio da pravim dobru atmosferu. Kad sam krenuo tu i došao proradio je neki inat kod mene zato što jednostavno mnogo njih me nije prepoznalo, tih velikih medijskih izdavačkih kuća koje su tada bile. I meni je to bilo malo čudno da osećam da ja mogu, a oni jednostavno ne vide to nego čak traže novac. To mi je samo dalo još veću snagu da uspem u svemu i da se dokažem. Nisam imao ni tih nekih poslovnih prijatelja na estradi koji bi me gurali. Snimio sam sigurno sedam - osam dueta sa anonimnim pevačima iz razloga što znam da sa mnom tada niko nije hteo da napravi duet od tih popularnih kolega ili koleginica. Tek posle pesme "Usne boje vina" sam ukapirao gde sam ja u stvari bio, a gde sam sada i kako su iste te kolege gledale posle na mene - zaključio je Rajović tom prilikom za Telegraf.