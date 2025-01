Jovana Pajić i bivša supruga kolege Aleksandra Cvetkovića, pevača "Tropiko benda" otvoreno je govorila o razvodu i otkrila da se samo pukim slučajem dogodilo to da se krah njenog braka dovede u vezu sa najvećim uspehom u njenoj karijeri.

- Kod mene je sam sticaj okolnosti napravio to da se moj privatni život zalepi za razvoj situacije i za pesmu. Ljudi su se identifikovali sa mojom životnom situacijom i mislim da je to razlog što su me tako lično prihvatili i saživeli se – rekla je Jovana u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i dodala: