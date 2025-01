- Moja majka je umrla od karcinoma, i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu nego celu porodicu. To je jako strašno. Meni se povraća kada pomislim, ali bukvalno. Ja sam bila jako mlada kada sam proživljavala sve to, imala sam 21 godinu kada je ona dobila dijagnozu, a 25 kada je umrla - pričala je Zorannah.