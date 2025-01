Svetlana Ceca Ražnatović objavila je pre dva dana saopštenje u kom je istakla da se njen koncert na Ušću neće održati 28. juna 2025. godine kada je to planirala.

Aleksandar Milić Mili je sada prokomentarisao njeno odlaganje koncerta, a kako kaže, to je katastrofa.

- Ne znam ništa o tome, to je katastrofa. Ja sam njoj dva puta organizovao Ušće, ne vidim nikakav razlog da to bude apsolutni prioritet. To mora da se reši - rekao nam je Mili.