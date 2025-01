Molim se Bogu da on to pobedi. Veliki je borac i sjajan čovek i zaslužio je da pobedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo - rekao je Peja

Kreativni direktor "Granda" Saša Popović već neko vreme je odsutan iz emisija zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, a o njemu je sada progovorio jedan voditelj.

Sada je o njegovom stanju progovorio njegov saradnik i prijatelj, voditelj Zoran Pejić Peja, koji je otkrio da je Popović veliki borac.

- Molim se Bogu da on to pobedi. Veliki je borac i sjajan čovek i zaslužio je da pobedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo - započeo je Peja, pa otkrio kako se Popović drži.

- Fenomenalno se drži. Svestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovde preglede, ima i ovde lekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za "Grand" obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste - ističe voditelj.

On se dotakao i Sašine supruge Suzane Jovanović.

- Suzana je takav borac, ona diše za Saleta. Ona je 24 sata dnevno pored njega, dok on spava, ona bdi nad njim. Brine o njemu, ona ga vozi. On je pod njenom kontrolom, veliki je borac i velika lavica i kapa dole njoj za svu ljubav. To je sve i normalno, oni su dugo u braku i nisu imali nikakve stresove kroz brak, već su uživali u njemu - rekao je Zoran.

- Sve bolesti dolaze od stresa, pa se verovatno i njemu to desilo. Ja sam operisao krvne sudove. Moj posao je takođe stresan. Od sedam dana nedeljno, ja sam šest bio na putu. Sedmi dan dođem samo da snimim emisiju i onda opet ukrug. Cirih, Milano, Pariz, Beč, kasnim na avion, pa s aerodroma na aerodrom. Nisam turistički putovao, nego poslom, pa nekada i ne vidim grad u koji sam dušao. Spavaš na koferu, jedeš šta imaš... Ma sve je to naporno i stresno - zaključio je Peja.

Kurir.rs/Svet/Telegraf

