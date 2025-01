Krajem leta 2021. godine glavna vest na domaćoj estradi danima je bilo žestoko javno prepucavanje i prekid dugogodišnje saradnje između Ace Lukasa i Ivane Selakov , koji su do tad snimili čak četiri dueta.

- To sa Lukasom se desilo jer je bio jedan veliki problem s njegovim menadžerom. Ja sam nekako prva stala i otvoreno rekla da čovek ima problem i da jednostavno nije dobro odigrao poslovne poteze i da neću da trpim nepravdu. I nakon toga što se meni desilo, desilo se i Milici Pavlović, Jeleni Karleuši i Ceci Ražnatović, Maji Berović i mnogima (izbrisane su im duetske pesme s Acom Lukasom s Jutjuba, prim. aut.) - započela je Ivana priču za crnogorsku televiziju "E", pa nastavila:

- Neka je Lukas deset puta veća zvezda od mene, ali hoću da stanem u svoju odbranu i da kažem da sam sve u životu i ovom poslu radila ispravno i da neću da ćutim . To je za mene bio jedan jako stresan period jer mi je telefon zvonio 500 puta dnevno, mediji su me stalno zvali - dodala je pevačica.

- Verovatno je to jedino vreme da je njoj uopšte zvonio telefon i da se neko interesovao za nju. Niko ne može džabe da koristi moja producentska prava kao ni Lukasova izvođačka. Od predmetne gospođice sam napravio javnu ličnost tako što sam je odveo na Evroviziju da peva prateće vokale Mariji Šerifović. Do tada je radila samo u zatvorenim i tajnim sobama, niko nije znao ni kako se zove. Svaki put kad neko bude pokušao da otme nešto što je naše bez nadoknade i saglasnosti proći će isto kao Ivana Selakov. - navodi on i dodaje: