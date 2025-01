Njih dvoje su zaratili, podsetimo, kad je Aradinovićeva dobila glasovne poruke u kojima ju je Zoran ogovarao kod zajedničke prijateljice.Detalje za Kurir prenosi njegov bliski prijatelj i poslovni saradnik:

- Zoran i Indi su bili odlični prijatelji. Tačno je ono što je ona rekla. Da li je bilo nešto više ili manje, u to ne ulazim, ali istina je da su njih dvoje pun pogodak što se posla tiče. Indi je povređena i ljuta i dalje. Čini mi se da ne želi ni da čuje za njega, ali on bi voleo da se strasti smire i da sve bude kao pre incidenta. Indi je u najtežim trenucima bila uz njega, pomagala mu oko najsitnijih detalja, ali onda je došlo do sukoba zbog kojeg su prekinuli kontakt. Ona radi punom parom i peva pesme koje joj on je napisao, ali komunikaciju nemaju, iako bi Zoran voleo da se ta situacija reši - priča naš izvor.