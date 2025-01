- Znam ja svoje dete, znam ja kako on to podnosi. Ako je njegovo dete, njegovo je, sad da mu neko kaže:"Nećeš ga viđati", on to neće izdržati. Drugo, on će samom sebi napraviti problem, to sam ja noćas skontala, on viče:"Ja ću izaći, ja ne mogu da čekam pet meseci da vidim šta i kako", sve to njega kopka. Dug je to period, ja bih volela da mi odobre da uđem kod njega kod Drveta mudrosti, da mu dam podršku - priča Goca.