U međuvremenu se razveo od prve supruge. Nekoliko godina, do 2006. godine, živeo je Beogradu sa Makedonkom Slavicom. Iste godine, ponovo se povezao sa prvom suprugom, koja je bila uz njega do njegove smrti.

- Pošto je bio jako vezan za svoje prijatelje iz "Smaka", tata je postavio mami pitanje da li da bude čovek ili da imaju puno para. Mama je, onako, racionalna, i trudna rekla: "Naravno da ćemo imati puno para, naravno da ćeš da ideš." Moj deka je krenuo da ga vozi, međutim, posle sat vremena tata se vratio i rekao da ipak ne može i da nema srca to da uradi. Mama ga je poslala nazad. To veče je imao prvi koncert sa "Bijelim dugmetom" u Sarajevu, a mama je tad upala u nerazjašnjene situacije sa smakovcima i od silnog uzbudenja se porodila ranije. Tako da sam ja rođena na dan tatinog prvog koncerta sa "Bijelim dugmetom - 11. februara - pričala je Sanda za "Telegraf".

- Podrazumevalo se, s obzirom na to da imam sluh na njega da ću se baviti muzikom. Završila sam klavir ali, kako je on od rođenja voleo da svira tako sam ja volela da crtam. Od drugog razreda srednje odlučila sam se da moj poziv bude slikarstvo ali muzika je uvek bila deo mog života. Zamislio je moju budućnost - kaže Lazina naslednica i dodaje da mu se, ipak, dokazala kao umetnica:

- Nije bio strog. Ali, bilo je stvari za koje nije bio spreman za kompromis. To su posao i moje odevanje, morala sam da budem pokrivena i zakopčana do grla.

Sanda je tek posle očeve smrti, njega upoznala kao umetnika. Do tada je on bio tata. Uvek nasmejan, vedar, borben...

- Za tri meseca on se ugasio. Međutim, iako je bio teško bolestan, on to uopšte nije pokazivao. Stalno je bio nasmejan. Do poslednjeg dana je radio na svom albumu "Drvo života". Nije se predavao. Uopšte nisam imala utisak da se kraj bliži - kaže Sanda.