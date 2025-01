- On meni prilazi i kaže: "Ispala ti s**a". On je čovek meni hteo da pomogne, a ja sam pola sata pevala tako sa tom ispadnutom... atrakcijom, ali Bože moj. Hvala Bogu nije bilo nikog da snimi. Ne znam kako se to desilo - ispričala je Sara u emisiji "Amidži šou".

- Upoznali smo se u teretani, tj. on je mene video u teretani i samo se sećam da su mi upale u plan njegove plave lepe oči. Kasnije je on nabavio moj broj ne znam kako i onda mi je slao dosta poruka i tako dalje. Ja sam mu rekla: "Možemo da se vidimo pod nekom nemogućom misijom". Tipa rekla sam mu: "Imaš 45 minuta da se pojaviš tu i tu da se vidimo na 15 minuta". Ja sam to iz zezanja rekla i on se stvarno pojavio tu. Nešto je bio na telefonu, ja reko dobio čovek priliku, on na telefonu kao mi glumi nekog frajera, ja uzela taksi i otišla, a on me u čudu gledao, nisam mu se ni javila. I posle smo se videli dva puta ili jedanput ne mogu da se setim. Ništa nije bilo između nas - rekla je Sara tada za "Hype".