- I u prvoj i drugoj trudnoći ugojila sam se 20 kilograma - rekla je pevačica, koja je oba puta uspela da dovede liniju do savršenstva. Probleme sa kilažom imala je i kao tinejdžerka, otkrila je ona.

- Posle prvog porođaja do idealne kilaže stigla sam za mesec i po, ali sam narušila krvnu sliku i non stop sam se osećala umorno. Posle druge trudnoće odlučila sam da smršam na zdrav način... Nekoliko kilograma me sada deli od cilja, a ove poslednje kile se najteže tope. Ipak, najvažnije je biti istrajan i uporan - rekla je tada Nikolina.