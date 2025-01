Janko se nikada nije eksponirao u javnosti i malo ko zna kako on izgleda i da je baš on unuk uspešnog reditelja.

- Biti unuk Emira Kusturice je veoma zahvalno, ali na primer u ono nekom pravom životu, u socijalnom životu, je veoma zeznuto. Treba da ćutiš često. Zovem se Janko, ne kažeš prezime... Često paziš s kim komuniciraš, ali i ako paziš nekako u svemu tome pronalaziš neku veoma lepu stvar, a to je da možeš da nađeš dosta ljudi koji poštuju dedu, dedin rad, i istovremeno će poštovati mene kao ličnost. Okej, ti si Janko, jesi Kusturica, ali ja ću da te zovem Janko zato što si za sebe takav - rekao je fotograf u emisiji "Maša i...".

- Kad krenem da mislim o rečima i ljudima, vidim poeziju. Razmenjujem reči i osetim pokret ljudi oko sebe kao u svakoj priči koja miriše na leto i poeziju. Tako sam naišao na Delmora Švarca, na jedan oštar um i blage ruke kao drvo narandže. Podsetio me je na mene, na bes u čežnji za boljim. Njegova poezija mi liči na ono što vidim ispred sebe, a ova izložba me je podsetila na njegovu pesmu "Summer Knowledge". Ovo su tačke moje radoznalosti koje sam video jednim okom na beogradskom betonu i mestima u okruženju. Neke ljude možda nikada neću sresti, možda ću ih osetiti i podeliti priču sa vama i to deluje kao početak jedne nove slike - rekao je Janko o inspiraciji za svoje fotografije, za RTS.