- On mi je onako neinspirativan, ali volela bih da vidim Kačavendu, Đedovića... Sa zadovoljstvom bih komentarisala mnoge teme koje se dešavaju jer je to poenta rijalitija -rekla je Žana.

- Nije niko iz bolnice, u pitanju je učesnik rijalitija koji je bio sa nama učesnik, nije to tema koju bih negativno komentarisala. Ukoliko je beba time bila zaštićena, da to sve prođe kako treba, možda su hetele da je sklone od medija. Ja uvek sebi postavim pitanje, s obzirom da smo videli koliko Matora ume da se veže za decu, ko će iz te priče biti povređen ako se Matora i sada veže za Konstantina. Ja sam sigurna da će Matora to dete gledati kao da je njeno. Matora će se sigurno vezati, ona je slavila, ona to doživljava kao nešto njeno. Mislim da će Matora izaći povređena, Stefani je mlada, a Munja će hteti da traži svoja prava. Ja njega ne podržavam, on je genetski otpadak ljudsko roda. Bio je neodgovoran i kada je pravio to dete, svi smo znali da je postojala mogućnost da je trudna i da će izaći iz rijalitija trudna -rekla je Žana.