- Bog je bio blagonaklon prema meni, pa me je spojio sa Vesnom Zmijanac. Kad smo počinjali, uz to prijateljstvo desila se i ta pesma, naš duet. Tada smo postali još prisniji. Vesna Zmijanac će pevati do kraja života. Nemoguće je zaustaviti tu želju i ljubav koju ona nosi. I ja sam takav. To koliko se ona daje bezgranično je prelepo. Koliko god je opasno za njeno zdravlje i problematično, nju taj kontakt sa publikom koja je divna, hrani i leči - priznaje Banjac, pa zaključuje: