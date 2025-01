Ljubavna priča koja ne liči ni na jednu do sad

Voditeljka i spisateljica Jelena Bačić Alimpić u srećnom je braku više od tri decenije sa suprugom Miroslavom Alimpićem.

Njen izabranik živi povučenim životom. Radi kao istražni sudija Višeg suda u Novom Sadu, a spisateljicu je upoznao na radnom mestu.

Foto: Laguna

"Priveo me je"

Spistaljica je poverila i kako je upoznala svog supruga u ekskluzivnoj ispovesti koju je dala Kuriru nedavno.

- Pre nego što sam otišla u Kanadu, upoznala sam supruga, službeno. Priveo me je, pošto se nisam odazivala pozivu suda jer sam non-stop bila na putu. Radila sam tada na televiziji. On je poslao policiju u tri sata noću da me privedu i ja sam bila užasno besna na njega, nisam mogla očima da ga vidim!

- Namolila sam ga, zajedno s majkom, koja umalo infarkt nije doživela, da me ne vode noću u sud. Došla sam ujutro u osam i saslušana sam. Tako sam upoznala supruga, ali mi nije ostao u dobrom sećanju.

Kad sam se vratila iz Kanade, nakon godinu dana, moj otac je rekao da mi je istekla lična karta i da idem po uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Ja odem, stanem u red, a ispred mene gospodin sudija. On se okrene i kaže: "Kako ono beše prezime?", ne može da se seti... I ja kažem.

1/5 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić Foto: ATA images, Dragana Udovičić

Pita me šta radim, ja kažem držim predstavništvo u jednoj stranoj firmi. Nije bilo tada mobilnih telefona, onda sam sutradan dobila na poslu telegram u kome je pisalo: "Želim Vam uspešan dan!" I tako... Moj suprug je bio džentlmen, lepo mi se udvarao, i dugo.

Onda smo počeli da se zabavljamo, u međuvremenu je moj otac doživeo infarkt, Miroslav mi je tu jako puno pomogao, pošto je to bilo na mađarsko-ukrajinskoj granici, a posle samo jednog dana bio je u Vojvodini.

Bila sam s njim dok je bio prikačen na mašine i potpisala da ga vodimo u Kamenicu. Iz kola smo ga stavili na operacioni sto i profesor Radovanović ga je operisao, tako da sam ja, kad je tata preživeo taj trostruki bajpas, rekla da ću se udati i da on mora da živi - ispričala nam je spisateljica.

Svadba

Takođe, ona nam je poverila i detalj sa njihovog venčanja koji je nasmejao mnoge. Budući da im je venčanje obeležila havarija ona nam je otkrila šta se krije iza toga.

- To je vrlo naduvana priča, kada sam pročitala u novinama, pomislih, pakao. Ipak, moje venčanje sa suprugom nije bilo baš toliko skandalozno ili senzacionalno. Desio se peh, koji je bio vrlo neprijatan, pre svega mojim roditeljima i meni.

Moji roditelji su pozvali jako dobre prijatelje iz Mađarske na naše malo venčanje, budući da je to bilo '94. godine, kada je kriminal bio sveprisutan. Oni su kod nas došli novim "mercedesom" jer su imućni ljudi i parkirali se na Petrovaradinskoj tvrđavi, na kojoj smo mi obezbedili čuvara parkinga.,

Desilo se to da je nestao i čuvar, ali i ta kola i nikada nisu pronađena. Sva sreća ljudi su imali osiguranje, pa su uspeli, nakon sedam dana od povratka, da to i naplate. Meni je bilo vrlo neprijatno i to nam je pokvarilo čitavo veče - objasnila nam je.

1/6 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

Porodica

Kruna njihove ljubavi su ćerka Dunja i sin Marko, a od nedavno ponosno nose "titulu" baka i deka.

- Ponosna sam na svoje dvoje dece. I za svaku majku je njihovo rođenje nešto najlepše u životu. Njihov dolazak na svet bio je dramatičan, pomalo užasan, kao i sve u mom životu.

Ništa kod mene nije normalno, pa ni to. Imala sam jako tešku trudnoću s Markom, te je on rođen sa Apgar skorom jedan kroz jedan, a to znači da nije disao, da su ga reanimirali, mene su naživo isekli celu, davana nam je indukcija na nestručan način, ja mogu samo bogu i doktorkama Gordani i Radojki da zahvalim što smo danas živi.

Njima ću biti zahvalna dokle god sam živa. Tri dana se nije znalo hoće li Marko preživeti, bio je u inkubatoru, ali eto, kažem, Bogu hvala. Danas je on, što se kaže, zdrava oženjena momčina!

Dunja je poranila dve nedelje, pa se skoro rodila u kolima. Porađala sam se na parkingu, tako da, šta da kažem, sem da kod mene nikad ništa nije normalno - poverila nam je spisateljica.

