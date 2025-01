Zdenko je jedno vreme bio na službi u Prištini, a sve to se, kako je sam rekao, odrazilo na porodične odnose

Slušaj vest

Dijana Đoković, majka najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, nakon razvoda roditelja nije pričala sa ocem, a danas je njihov odnos u najboljem redu.

Zdenko Žagar, je svojevremeno u svojoj ispovesti detaljno pričao o razvodu od Dijanine majke, a kako je tada istakao, Dijana ga je krivila za sve i krah braka mu nije oprostila.

Zdenko je jedno vreme bio na službi u Prištini, a sve to se, kako je sam rekao, odrazilo na porodične odnose.

- Rođen sam u Vinkovcima u Hrvatskoj, kao i moja bivša supruga, Novakova baka Elizabeta. Došao sam u Beograd kao vojno lice, a ona na školovanje. Tu su nam se rodile ćerke Dijana i Sanda. Ja sam četiri godine bio na službi u Prištini, svakog vikenda sam putovao do Beograda i nazad, pa zamislite kakav je to život bio. Sve to se odrazilo na porodične odnose - pričao je Zdenko sa setom u glasu i dodaje:

1/5 Vidi galeriju Zdenko Žagara, otac Dijane Đoković Foto: Tamara Trajković, Starsport

- Došlo je do razvoda, to vam je priča vojnog lica. Nisam mogao da učestvujem u podizanju ćerki koliko je trebalo. Stvorila se neka tampon zona, tenzija između nas i uvek ono pitanje ko je kriv. Kažem da je za svađu potrebno dvoje. Dijana je krivicu prebacivala na mene, nije mi to oprostila - rekao je on tada.

- One su živele s majkom, da su živele sa mnom, možda bi bilo drugačije. Bile su mlade, neiskusne, nisu shvatale da nije zlato sve što sija. Žao mi je zbog toga. Najviše zbog druge supruge, koja mi je rekla da će ona ispasti kriva. A ostajem pri tome da je to bila moja ideja. Kasnije su se odnosi popravili, sada je sve kako treba - rekao je on.

Inače, Dijana Đoković je svojevremeno otkrila da nije odrasla u religioznoj porodici.

1/9 Vidi galeriju Dijana Đoković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Instagram

Kako je istakla u jednom intervjuu, nju odmalena nisu učili da veruje u Boga, kao i to da nikada nisu slavili Božić i Uskrs.

- Moji roditelji jesu katolici, ali su ih nekako partija i komunizam vaspitavali. Oni su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena niti sam ja imala bilo šta od toga da ja verujem u Boga niti smo mi slavili Uskrs, niti Božić. Ja nisam mogla to na svoju decu da prenesem jer ja to nisam imala, biću iskrena - rekla je Dijana na početku.

Dijana je potom otkrila da je Novak zajedno sa bratom Markom kršten u maju 1992. godine i to na zahtev Stanke, majke Srđana Đokovića.

- U Srđanovoj porodici ni oni nisu bili kršteni, jer nisu mogli ili nisu smeli da se krste. Pokojna Srđanova majka Stanka je pred kraj života bila teško bolesna od raka kostiju i očekivalo se da umre. Ona je jako želela da pred smrt krsti decu. Tako da smo mi u maju 1992. godine kada je Novak imao pet, a Marko nije imao ni godinu dana, na kraju odlučili da se krstimo - otkrila je ona, preneo je "Sputnjik".

Jelena Đoković peva pesmu Lepe Brene