Prema nekim od poslednjih podataka, preko 100.000 parova u Srbiji bori se sa problemom neplodnosti. U Beogradu je svaki peti par prinuđen na vantelesnu oplodnju, dok je u Srbiji to slučaj sa svakim sedmim parom . Rizici trudnoće postoje uvek, ali je važno verovati, ne odustajati od svojih snova, ali i čuti savete lekara.

- Ja sam ponosna mama jedne prelepe devojčice koja se zove Vanja, koja sada ima sedam meseci. Nikada nisam odustala zato što kod mene postoji jedno sveto trojstvo. Verovala sam u gospoda boga, verovala sam u medicinu i verovala sam u sebe. I to je ono od čega nikada nisam odustala, vera. Jer jedino tako možemo da ostvarimo sve ono što želimo. Ponekad je to teško, ponekad znam da je naporno, znam da su hormonske terapije naporne. Najbolje znaju žene koje prolaze kroz to. Ali moramo da verujemo i sve na kraju bude dobro. Uvek šansa postoji i nikada ne smemo da gubimo veru i nadu - izjavila je pevačica.