- Moj sin je autističan. U tim trenucima kada me je maltretirao sam izgovorila da mi je drago da je autističan, pa ne zna šta se dogodilo. On me je slikao. Da mi pokaže kako sam lepa i kako napredujem, jer sam ja bila slepa, od udaraca sam izgubila vid. Silovao me je minimum tri puta dnevno, a onda bi me pitao: "Da li hoćeš da napravimo bebu?" - objasnila je tom prilikom Katarina.