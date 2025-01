Željko Šašić ponovo je srećan u ljubavi. Kako Kurir saznaje, popularni pevač ima novu devojku , koju ne želi da eksponira u javnosti. Posle nekoliko neuspešnih ljubavnih veza on je odlučio da privatnost čuva za sebe. Njegova izabranica nije poznata javnosti i takođe ne želi da bude deo estrade niti posla kojim se pevač bavi.



- Treba verovati u pravu ljubav, bez obzira na to koliko godina imate. Nema sada leptirića, svako to doživljava na različit način. Neko ima leptiriće u stomaku, a neko ima stomak - rekao je jednom prilikom Željko za medije.

On se oženio Sonjom Šašić kad je imao 25 godina, a ona je tada tek postala punoletna. Ljubav nije dugo potrajala. Posle nje je imao nekoliko neuspešnih veza s devojkama koje nisu poznate javnosti.