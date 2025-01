- Nikada nisam nikome rasturala brak. Neko sam ko mnogo poštuje porodicu, zaslužujem mladog i slobodnog dečka da s njim sve gradim. Nikada me nisu privlačili zauzeti, naravno, nisam savršena, ali da baš idem dotle, nikada. Ne bih volela nikada da imam treću osobu u vezi. Nikada nisam proveravala dečku mobilni. Nikada nisam virila da vidim da li me vara, nisam kopala po porukama da vidim s kim se dopisuje. Poštujem tuđu intimu i želim da poštuju i drugi moju. U telefonu imam svašta, od poruka s prijateljima, sve do porodice. Ne mora momak da zna baš sve - rekla je pevačica za Republiku.