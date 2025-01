- Oni koji me poznaju, znaju da sam ja nasmejana i pričljiva osoba i kad je najteže. Turneja nije održana do kraja, ali dobro. U poslednje vreme znam da kažem kako mi godine idu da sve ima svoje zašto. Očito je Bog nešto primetio što ja nisam, možda me je sačuvao od nečega. Najbitnije je da sam ja svakako otišla u Australiju, družila se tamo sa meni dragim ljudima. Imam puno prijatelja tamo, prvi put sam tamo otišla još pre 20 godina. Imam puno prijatelja koji me uvek ispoštuju kada ja odem, a ispoštujem i ja njih kada dođu ovde - rekla je Nela.