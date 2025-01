- Imao sam slučaj da sam saznao da je moj sin, kako bih ti rekao... Kako je teško da objasniš da ne radi to i da to nije dobro, a ti to radiš ili si radio. E sad, da ne dužim priču, u našem gradu ne može ništa da se uradi, moja deca ne mogu da urade ništa više od dva puta, a da ja to ne saznam, šta god da je. Ja sam to saznao i on je tu krenuo da krivuda, a ja sam mu rekao: "Ja sam ti otac. Podržavam te u svemu. Posao ću ti naći, kupio sam ti auto i stan ti plaćam... Ništa nije problem, ali pobrkao si lončiće, Aca Lukas sam ja, ti nisi, ti ćeš možda biti neko, možda ćeš uraditi nešto. Kada budeš nekad nešto, onda ćeš da radiš to i ja neću moći ništa da ti kažem, ali dok te ja izdržavam i dok si pod mojim jaslama sve je u redu, drogu ti plaćati neću. Dakle, možeš da imaš sve ovo što ti pružam ili da nemaš ništa od toga - ispričao je Lukas pa istakao da je njegov sin ubrzo shvatio šta gubi ako nastavi lošim putem.

- Da je droga štetna jeste. To što sam ja imao sreću, možda je i genetski, da me za sve ove godine nije oštetilo, to ne znači da nekoga neće ubiti iz dva puta. To je zaista štetno i nije dobro. Ja, kao čovek koji je popularan tolike godine i koga, na kraju krajeva, klinci obožavaju, ja ne mogu da nemam toliku društvenu neodgovornost i da ćutim o tome. Znači, i treba da me kopirate po ovome i onome, ali jedina stvar za koju ne morate da me kopirate, a možete da budete Aca Lukas i bez toga, je da zaista zaobiđete tu drogu. To je apsolutno stvar koja nije potrebna nikome. Prošao sam kroz to, nije mi bio pakao, jer nisam takav tip. Ne mogu da kažem da sam prošao kroz pakao, nisam, jer sam imao sreće.