- Anita, šta se desilo sa tobom i Anđelom posle raskida?

Slušaj vest

Anitu Stanojlović, pobednicu ''Elite 7'', nedeljama iza nas prate brojni skandali sa bivšim dečkom Anđelom Rankovićem. Naime njih dvoje su čak jedno drugo prijavili i policiji, a Anita je pustila i audio snimak gde je pokazala i malo drugačiju stranu Anđela, koju javnost do sada nije imala prilike da vidi.

Sada je, Anita Stanojlović, ekskluzivno otkrila sve detalje njihovog sukoba u Novogodišnjoj noći, progovorila o njegovom odlasku u Kolumbiju, ali i ono što je najšokantnije, Anita je otkrila da ju je Anđelova mama vređala preko telefona.

- Anita, šta se desilo sa tobom i Anđelom posle raskida?

- Već sam pričala o svemu. Nekako sam pustila to, ostavila sve iza sebe i nastavila dalje. Ne mogu ništa da promenim, idem dalje - rekla je Anita.

- Anita, šta se sve nalazi u audio snimcima na kojima je Anđelo?

- Pustila sam jedan audio zapis, imam još četiri, ali sam odlučila da se zaustavim. Negde kada se osvrnem na sve što smo nas dvoje prošli, bilo je previše lepih trenutaka i ne bih to da kvarim - otkrila je Anita, a na pitanje da li joj je Anđelo nečim zapretio, s obzirom da je poznata javnosti kao neko ko je bez dlake na jeziku, dodala je:

1/8 Vidi galeriju Anita otkrila šta se nalazi u telefonu koji joj je Anđelo uništio Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen

- Ne plašim se ja, ali emociju koja sam imala prema njemu je jača od svega što se izdešavalo. On je moja najveća ljubav do sada, to je sve bilo u nekom trenutku afekta i besa. Imala sam želju da ga uništim, ali i on je meni pretio da će me linčovati medijski, da će me uništiti i onda sam ja rekla: ''E sada ćeš videti ko će koga uništiti''. Bilo je puno lepih trenutaka i emocija da bih sada sve to gazila - otkrila je Anita-

Čime on može tebe da uništi?

- Videli smo čime može, dečko se nije oglasio, ništa nije ni rekao. Ja pričam i na svoju i na njegovu štetu. Mogu da kažem i koliko sam ja loša i koliko je on loš, ali mogu da kažem da nemam nijednu grešku prema njemu - istakla je Anita.

- Da li misliš da je on pobegao iz države zbog skandala nakon vašeg raskida?

- Koliko sam čula, otišao je za Kolumbiju. Da li je pobegao ili ne, ja ne znam. Moram da kažem da je meni uvek pričao da ukoliko se desi neki veći skandal sa nama, da će otići u Kolumbiju na malo duže - rekla je Anita i otkrila da li su oni sada u kontaktu:

- Nismo, od 31. decembra, nemamo nikakav kontakt - dodala je Anita.

- Ko je njegova devojka i da li je poznata javnosti?

- Upoznala sam je to veče, ne znam ništa sem da je lepa i zgodna stvarno. Ona nije odavde, nije iz Kolumbije, niti iz bilo koje zemlje koju je on skoro posetio. Niti sam se raspitivala, niti me zanimalo. Znam kako se zove i preziva, kako izgleda i to je to. Nisam nikad posumnjala da je imao nešto s njom dok smo mi bili u vezi zato što je on dosta vremena provodio vremena sa mnom i mojim detetom, ali od septembra do decembra da, iako se on viđao i čuo sa mnom, pa se viđao sa mojom drugaricom. Par dana pre nego što sam upoznala njegovu devojku, on je rekao: ''Mene ne zanimaju druge, imam emociju prema tebi'', ja to nisam znala. Ispostavilo se da je sedeo na dve stolice - otkrila je Anita.

- Ona je upoznala njegove roditelje, a ti si ostala uskraćena?

1/4 Vidi galeriju POBEDNICA ELITE 7 JE ANITA STANOJLOVIĆ! Aneli je drugo mesto! Pogledajte RETROSPEKTIVU čitavog SUPERFINALA, otkrivamo SVE DETALJE Foto: Petar Aleksić

- Ja sam čula u razgovoru da su ona i njegova majka zajedno, na istom mestu, što znači da su se upoznale. Ja nisam, ta žena me ne podnosi. Jedan od audio snimaka je taj na kojem me Anđelova mama vređa, tako da znam da me ne podnosi. Vređala me na nacionalnoj osnovi, vređala me zbog Matore i zbog svega. Ja to nisam znala po izlasku iz rijalitija jer mi je on uvek pričao: ''Moja mama je uvek bila više protiv Teodore nego protiv tebe'', a potom je došao i rekao: ''Kako da odem s tobom na more na dve nedelje, a moja mama da ne zna, kako da napravimo svadbu, a da moja mama ne dođe''. Meni je bilo čudno kako ništa loše nije rekla za mene, a opet su te stvari čudne - otkrila je Anita

Kurir /Pink

Pogledajte zanimljiv snimak: