- Bio je uporan da me osvoji i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvećem. Tada je počelo sve. Upoznao me je sa majkom, koja je živela u Istri. Mnogo me je volela. Međutim, kada je krenuo rat, nismo mogli da se dogovorimo da li ćemo biti u Istri, Zagrebu ili Beogradu. Tad smo raskinuli - rekla je pevačica.