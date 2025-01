- Ono na šta sam ponosna je što su generacije mog oca i moje majke Beograđani, svi su ovde rođeni, čak i čukunbaba. Osećali smo neku vrstu privilegije što smo mogli da živimo u pradedinom stanu na Dorćolu. Mama mi je uvek govorila da vodim računa, jer, iako sam vukovac, da će na fakultetu svi iz unutrašnjosti da me prestignu. Meni to tad nije bilo jasno, ali činjenica je da se mi Beograđani uljuljkamo. Moji roditelji su imali divne plate i mi nismo imali za čim da grizemo - rekla je Jovana tada.

- Roditelji su me terali i gurali i ja sam upisala Ekonomski fakultet i mislila sam da će sve ići lako, a zapravo je to bilo nešto potpuno drugačije. Tada sam se prvi put susrela sa razmišljanjem da ne moram odmah da dam prvu godinu i tada su mi roditelji ukinuli džeparac. Tako ja nisam razmažena, iako sam jedinica! Posle iscrpnih razgovora moji roditelji shvatili su da od ekonomije nema ništa. Mama mi je jasno stavila do znanja: „Slušaj, ili ćeš da studiraš ili da radiš“. Odgovorila sam okej, radiću. Jednog dana mi je rekla: "Ti si na ekonomiji, a „BK“ televizija ima konkurs za nova lica i traže ljude za marketing. Ti se prijaviš, daš svoj CV, kažeš da studiraš ekonomiju. Ne kažeš neuspešno, već vrlo uspešno, i onda te oni ubace tamo u marketing" - rekla je Jovana koja je prilikom apliciranja shvatila da konkurs nije za marketinške stručnjake, već za nova lica.