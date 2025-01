- Kako sam čula od jednog radnika, Ceca hoće da zatvori terasu, zato i stavljaju te metalne konstrukcije. Trebalo je to da bude gotovo još ranije, ali se odužilo jer je bilo loše vreme, pa praznici, tako da zasad to tako stoji. Reče mi čovek da će svi radovi na kraju ispasti oko 20.000 evra. Ima tu dosta posla, taj deo je bio dosta zapušten i u lošem stanju. Šta je to za nju? Mora da se ulaže u kuću, to je tako. Radila je i pre nekoliko godina nešto, evo sad opet. Iskreno, nadam se da će što pre to završiti. Buka nas od tog lupanja uznemirava, a mi imamo malu decu. Tu je još s njom i njena sestra Lidija s mužem i decom, čula sam da se uskoro sele u tu novu kuću koju su kupili. Možda zato Ceca sad to i renovira jer su Veljko i Anastasija otišli, a kad ode i sestra, žena hoće da uživa sama u svim delovima kuće. Neka, i treba tako - rekla nam je pevačicina komšinica.