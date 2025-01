Miloš je, inače, nekoliko godina stariji od Sanje, a pored toga što očigledno iz teretane ne izlazi, on ima i svoje zanimanje , a to je da je stomatolog.

- Često mi prilaze ljudi na ulici, prepoznaju me i to mi se dopada, moram priznati. Neki od njih me znaju kao Sanjinog brata, pa me pitaju kada će nova pesma, da li mogu da je pozdravim, to me malo opterećuje, ali bude pohvala i na moj račun - rekao je Miloš jednom prilikom za medije.