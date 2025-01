" Radila sam, imala sam svoju platu i pratila modu, pa sam tako skinula mini i obukla maksi suknju. Otac je ušao u kuhinju, a živeli smo u rupi, u pravom ćumezu, odmerio me... majka u uglu drhti, nikad se nije smeo dizati ton... a otac kaže: 'Juče si bila nemoralna, a danas si časna sestra, odluči se.'

A onda mi je on prišao, podigao me i bacio u stakleni orman. Bila sam sva u krvi i staklu... imali smo šporet na drva i na njemu je, u tom trenutku, bila velika šerpa puna gulaša, ogromna... uhvatila sam je za te goruće "uši", digla u vazduh i bacila ocu u glavu.

Majka je viknula, otac se odmakao, bio je sav u krvi, od pete do glave, ali je ipak doktor u blizini uspeo da mu zakrpi rane. Kad se vratio u kafić, omiljena konobarica ga je pitala 'ća ti je, Ive', a on odgovorio 'Vedrana je pokušala da me ubije'. Odgovorila mu je 'šta je dosad čekala.'