- Počela sam da plačem, a sestra mi je rekla: "Nemoj da vas ona čuje". Ja sam joj odgovorila: "Ne mogu drugačije". Stegla sam je jako, rekla sam: "Došla sam, samo me pogledaj još jednom", i onda me je pogledala, koliko je mogla. Čekala je da me vidi, pa izdahnula. Evo, sad sam se rasplakala... - rekla je Lidija.