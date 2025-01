- Znao sam da me vara i ćutao da vidim dokle će to da ide. A samo je trebala da mi kaže: "Ja sam se zaljubila". Hiljadu puta sam je pitao, poricala je. Svi su znali, pa i ja, ona se pravila luda. Ceo grad me je ismevao. Na kraju sam pozvao njega i pitao da li je sa mojom ženom. "Ne, druže, taman posla", govorio mi je."Nemoj biti bezobrazan, reci mi. Nemoj da pravi majmuna od mene i tebe. Ako ste zajedno, zajedno ste, ubeđivao sam ga, ali je sve poricao"- izjavio je Darko svojevremeno.