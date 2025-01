- Nikada ovo ime ne bih dao ni za šta na svetu. Pa, vi nemate pojma kakva je to privilegija kad se zovite Omiljen. Dobio sam ime po stricu, a veoma sam zahvalan roditeljima što su me baš ovako nazvali. Bilo je dosta situacija kad se predstvaljam ljudima da oni zapravo ne veruju da se tako zaista zovem, ali uspem da ih ubedim na kraju, za RINU kaže kroz osmeh Omiljen Vojinović.

- Ljudi koji su me posle tog upoznali, mislili su da me zbog benda zovu tako Omiljeni, a da mi to nije ime. Inače, jedini nadimak kojim imam mi je upravo taj, s tim što dok me svi zovu Omiljeni supruga me zove Ljubo. Moram da kažem da su ona i moji sinovi moj najveći životni uspeh i sreća, dodaje ovaj pevač.