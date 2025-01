Zdravković je svoju karijeru započeo 1989. godine, kada je snimio album „Anđele plavi“. Njegovi najveći hitovi u karijeri su „Kako starim sve te više volim“ i „Crna lepotica“, a zbog jedne stvari Bata je nailazio na brojne kontreoverze. Naime, on je poznat po imiitacijama kolega, pa je tako u raznim emisijama, a pogotovo u Grand kabaeru imitirao pokojnog Cuneta, Marinka Rokvića, zatim Miroslava Ilića i druge kolege.

Batino svojevremeno učešće u rijalitiju „Farma“ takođe je privuklo pažnju medija, a tada ga je „urnisala“ koleginica Vesna Vukelić Vendi, uputivši mu uvrede, ali ni on njoj nije ostao dužan. Čak se tada spekulisalo da je bio u tajnoj aferi sa pevačicom Jovanom Pajić.

Bata je oduvek bio atraktivan i zgodan, a nije se mnogo promenio ni do danas uprkos tome što je ušao u šestu deceniju.

„Mislim da se jedno tri godine nisam slikao na TV-u, da stvarno baš me dugo nema. Uzeo sam sebi malo odmora, čak sam i ja primetio da mu dugo nema, pa sam rekao da je vreme da se pojavim i podsetim ljude na sebe“, izjavio je Zdravković za Grand i dodao:

„Tu sam, ne dam još uvek da me zaborave. Planiram da u ovoj godini krenem sa novom pesmom, sad sam tu na televiziji da utabam teren (smeh). Pevanje je moje primarno zanimanje, a pauza je bila jer sam to tako rešio, čak nisam ni pevao za to vreme, ali sad sam rešio da se vratim (smeh). Sad sam tu da podsetim ljude na neke starije hitove, a posle ćemo nešto friško, vreme je da se snimi bar jedna pesma.“