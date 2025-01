- Ovim postupkom je prešao svaku granicu lepog ponašanja, ali on po tome nije ni poznat. To je jedan klasičan "buli", lokalni siledžija, koji se iživljava i ide do granica do kojih može da ide. To je to internet nasilje koje je njemu svojstveno. On na račun toga dobija sve više pratilaca, nije ništa trpeo i nije doživeo "kensel" kulturu. Pitanje je i da li će tako da mu se može. U ovom slučaju je imao Seku, koja nije želela na to da oćuti. On je prase, on živi od te dece - rekao je Goran, a na njega se nadovezala Olivija: