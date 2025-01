- To je bila komička ljubav, ali ljubav putem pesme i muzike. Nije bila emotivna ljubav i nije bilo intime. Hanka me je iznenadila i bilo mi je veoma drago kad sam je video u poseti. Podsetila me je na divna vremena kada je ceo svet bio naš. Sećanja sa njom su divna, to je najlepši period. Neverovatno je kako smo mi razvalili ceo Jugoslaviju muzikom. Pesma "Volela sam, volela" je prvobitno bila muška pesma i to teški rok, ali ona kad je čula odfuševila se - govorio je Milić, pa je otkrio kako se oseća nakon svih zdravstvenih problema i koliko mu znači supruga Suzana: